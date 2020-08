Whatsapp: So sah der Messenger früher aus – hättest du ihn wiedererkannt?

Ein olivgrüner Farbton, Sprachnachrichten, Gruppenchats und Videotelefonie: So kennen wir Whatsapp heute. Der Messenger sah früher allerdings noch ganz anders aus. Hättest du ihn wiedererkannt?

+++ Whatsapp: Neue Funktion steht in den Startlöchern - DAS soll damit wesentlich einfacher werden +++

Whatsapp: Messenger sah früher noch ganz anders aus

Whatsapp ist für viele längst zum Begleiter des Alltags geworden. Seine Funktionen sind uns gut vertraut, genauso wie sein Design. Dabei sah Whatsapp längst nicht immer so aus.

Der Blog „WABetaInfo“ hat Bilder des Messengers veröffentlicht, welche das frühere Whatsapp zeigen. So war die App nach seinen Anfängen im Jahr 2009 noch viel minimalistischer in seinem Aussehen wie auch in seinen Funktionen.

----------------------------

Mehr News:

Whatsapp: DARAUF haben viele Nutzer gewartet – ist mit nerviger Einstellung jetzt endlich Schluss?

Whatsapp: Schon wieder Veränderungen! DAS erwartet dich jetzt

----------------------------

Die heutige Chatauflistung mit der Darstellung eines kleinen Profilbildes auf der linken Seite gab es bereits in der Anfangsphase. Auch die Suchfunktion existierte schon früher. Es gab jedoch noch nicht die vierspaltige Auswahl zwischen „Kamera“, „Chat“, „Status“ und „Anrufe“. Whatsapp wirkt heute also deutlich ausgereifter als damals.

----------------------------

Das ist Whatsapp:

Der Instant-Messsaging-Dienst wurde 2009 in Santa Clara, USA von Jan Koum und Brian Acton gegründet

2014 kaufte Facebook Inc. Whatsapp für 19 Milliarden US-Dollar auf

Die Anwendung gibt es für alle gängigen Betriebssysteme: Android. iOS, Windows Phone und Windows 10 Mobile

Das Betatesting von Whatsapp Business startete in Deutschland am 25. Januar 2018

Whatsapp Payments steht zur Zeit nur Nutzern in Indien zur Verfügung, soll aber bald auch in andere Länder kommen

----------------------------

Whatsapp verändert sich immer wieder

Whatsapp: Der Messenger hat bereits einige Veränderungen hinter sich. (Symbolbild) Foto: imago images / Depo Photos

Wer Whatsapp in seiner Anfangszeit bereits nutzte, wird sich außerdem an ein Fenster erinnern, das Nutzer zu einer kostenlosen einjährigen Nutzungsdauer animierte. Danach sollte die Nutzung des Messengers 0,99 Dollar pro Jahr kosten, wobei Whatsapp schließlich doch kostenlos ist.

Das Design wurde also im Lauf der Jahre mehrmals überarbeitet und die Funktionen erweitert. Mark Zuckerberg, welcher seit 2014 Whatsapp-Chef ist, kündigte allerdings bereits an, mit dem Messenger mehr Geld verdienen zu wollen. Damit bleibt abzuwarten, ob und inwiefern seine Pläne tatsächlich Einfluss auf Whatsapp haben werden und, ob sich die App weiter verändern wird. (nk)