Whatsapp: Eine Nachricht wird zur Gefahr – vor allem auf DIESEM Smartphone

Achtung! Nutzern von Whatsapp wird zur absoluten Vorsicht geraten. Nur eine einzige Nachricht auf Whatsapp könnte dir direkt zum Verhängnis werden.

Darauf solltest du auf gar keinen Fall reagieren! The Hacker News berichtet.

Whatsapp: Ein Wurm schleicht sich durch deine Kontaktliste

Der Sicherheitsforscher Lukas Stefano veröffentlicht ein Video auf Youtube, das Whatsapp-Usern Angst einjagt. Darin erklärt er, weshalb du die Nachrichten deiner Whatsapp-Kontakte zukünftig besser hinterfragen solltest.

--------------------------------------

Das ist Whatsapp:

Der Instant-Messsaging-Dienst wurde 2009 in Santa Clara, USA von Jan Koum und Brian Acton gegründet

2014 kaufte Facebook Inc. Whatsapp für 19 Milliarden US-Dollar auf

Die Anwendung gibt es für alle gängigen Betriebssysteme: Android. iOS, Windows Phone und Windows 10 Mobile

Das Betatesting von Whatsapp Business startete in Deutschland am 25. Januar 2018

Whatsapp Payments steht zur Zeit nur Nutzern in Indien zur Verfügung, soll aber bald auch in andere Länder kommen

--------------------------------------

Wie The Hacker News berichtet, verbreitet sich aktuell eine sogenannte „wormable Android-Malware“ über den Nachrichtendienst Whatsapp, der besonders für Huawei-Nutzer gefährlich werden kann.

Hierbei handelt es sich um einen Abonnement-Betrug.

+++ Whatsapp: Mit dieser Betrugsmasche klauen Hacker dein Konto – SO kannst du dich schützen +++

In einer Nachricht wird dem Empfänger vermittelt, dass er sich eine Huawei Mobile-App runterladen soll. Über einen Link gelangt der Empfänger dann auf eine gefälschte Download-Seite, die der Google Play Store-Website zum Verwechseln ähnlichsieht.

Whatsapp: Das macht die App mit deinem Smartphone

Nachdem man die gefälschte App runtergeladen hat, fordert diese ihr Opfer dazu auf ihr einen Benachrichtigungszugriff auf das Smartphone zu gewährleisten. Mit nur einem Klick hat die App dann Zugriff auf deine Whatsapp-Nachrichten.

Whatsapp: Dieser Virus kann für dein Smartphone gefährlich werden. (Symbolbild) Foto: dpa

Erhält das Opfer dann eine WhatsApp-Nachricht von einem Freund, so reagiert die App automatisch per Schnellantwortfunktion auf diese Nachricht. Somit kann sie dem Freund in Sekundenschnelle eine Antwort senden und es so aussehen lassen, als käme die Antwort von dem Opfer selbst.

Dieser wird dann ebenfalls dazu aufgerufen sich die gefälschte App zu installieren, um somit die Maleware weiter zu verbreiten.

+++ Whatsapp: Genervt von Gruppen-Nachrichten? Dann wirst du dich über diese Nachricht freuen +++

Darüber hinaus hat die App Zugriff auf jede weitere ausgeführte Anwendung des Smartphones, welche sie mit einem eigenen Fenster überlagern kann.

Somit können unter anderem Anmeldeinformationen und weitere vertrauliche Daten gestohlen werden.

WhatsApp: So gibst du der App keine Chance

Damit sich der „Wurm“ nicht auch in dein Smartphone einschleichen kann, hat Lukas Stefanko einen wertvollen Tipp für dich:

--------------------------------------

Weitere Artikel zu WhatsApp:

+++ Whatsapp: Nach Zoff um Nutzungsbedingungen – jetzt meldet sich der Messenger-Dienst zu Wort +++

+++ Whatsapp: Heftiges Ultimatum! Wenn du jetzt nicht zustimmst, hast du verloren +++

+++ Whatsapp: Blockiert dich jemand? Diese drei Anzeichen sprechen eindeutig dafür +++

--------------------------------------

Jede App sollte ausschließlich über den Google Play Store runtergeladen werden, der sich bereits als App auf deinem Android Smartphone befindet. Damit kannst du sicher gehen, dass es sich nicht um eine gefälschte App handelt.

WhatsApp: Neue wormable Android-Malware verbreitet sich über WhatsApp. (Quelle: Hacker News)

Wie genau die ersten Nachrichten zu den direkt infizierten Opfern gelangen sind, ist bisher noch nicht klar. Jedoch kann die schädliche Malware auch über andere Kanäle wie beispielsweise SMS, E-Mail oder den sozialen Medien übertragen werden. (mkx)