Whatsapp: Irre Sicherheitslücke? So liest das BKA deine Nachrichten

In diesem Jahr knackte Whatsapp erstmals die Marke von zwei Milliarden aktiven Nutzern im Monat. Das bedeutet: Fast jeder Vierte kommuniziert über den beliebten Messenger.

Dass dabei auch viele private Themen über Whatsapp besprochen werden, versteht sich von selbst. Umso wichtiger ist deshalb das Thema Datenschutz. Ein Bericht der Sender WDR und BR schlägt deshalb am Dienstag hohe Wellen: Offenbar kann das Bundeskriminalamt (BKA) eigentlich verschlüsselte Whatsapp-Chats in Echtzeit mitlesen!

Whatsapp: Diese Funktion nutzt das BKA zum Mitlesen von Chats

Die Ermittler nutzten dafür wohl die Browser- bzw. die Desktop-Version von Whatsapp. Damit lassen sich alle Chataktivitäten eins zu eins auf dem Computerbildschirm widerspiegeln. Doch um mögliche Sicherheitsbedenken bezüglich dieser Funktion auszuräumen, baute Whatsapp eine kleine Hürde ein.

Offenbar benutzt das BKA zur Chat-Überwachung die Browser-Version „Whatsapp Web“ Foto: imago images / onw-images

Um Whatsapp über Browser oder Desktop zu verwenden, muss ein Whatsapp-Nutzer mit seinem Smartphone einen QR-Code einscannen. Das setzt also voraus, dass das Telefon entsperrt ist. Ein Nutzer kann zusätzlich auch für das Öffnen von Whatsapp einen Schutz per Gesichtserkennung einrichten.

----------------------------

Das ist Whatsapp:

Der Instant-Messsaging-Dienst wurde 2009 in Santa Clara, USA von Jan Koum und Brian Acton gegründet

2014 kaufte Facebook Inc. Whatsapp für 19 Milliarden US-Dollar auf

Die Anwendung gibt es für alle gängigen Betriebssysteme: Android. iOS, Windows Phone und Windows 10 Mobile

----------------------------

Das BKA äußerte sich am Dienstag auf Anfrage zunächst nicht zu dem Bericht. WDR und BR teilte die Behörde mit, sie erteile „zu technischen bzw. operativen Ermittlungsfähigkeiten (...) beispielsweise im Bereich der informationstechnischen Überwachung, grundsätzlich keine detaillierten öffentlichen Auskünfte“.

+++ Whatsapp: Achtung! Wenn du DAS für deine Fotos nutzt, solltest du sofort reagieren +++

Unklar blieb in dem Bericht, ob das BKA zum Mitlesen die Computer der Chatteilnehmer überwacht oder die entsprechenden Whatsapp-Profile mit den eigenen BKA-Rechnern verknüpft. Letzteres wäre allerdings für die User leicht aufzudecken, da der BKA-Computer dann bei Whatsapp unter den verknüpften Geräten aufgelistet werden würde.

Internes BKA-Schreiben weißt auf Überwachung hin

Doch wie kam heraus, dass das BKA über diese Überwachungsmöglichkeiten verfügt? Der WDR und der BR fanden Hinweise darauf in Ermittlungsunterlagen gegen den terrorverdächtigen Islamisten Magomed-Ali C., ein Bekannter des Breitscheidplatz-Attentäters Anis Amri. In einem internen BKA-Schreiben heiße es: „Das BKA verfügt über eine Methode, die es ermöglichen kann, Text, Video-, Bild- und Sprachkurznachrichten aus einem Whatsapp-Konto in Echtzeit nachzuvollziehen.“

BKA-Präsident Holger Münch. Foto: imago images / IPON

Zugleich hieß es unter Berufung auf Sicherheitskreise, die Methode zur Whatsapp-Überwachung werde durch das BKA bislang kaum eingesetzt. Sie sei nur mit einem vergleichbar hohen Aufwand umzusetzen und daher für viele Ermittlungsverfahren nicht praktikabel, laute die Begründung.

Nichtmal Whatsapp selbst kann Chats mitlesen

Inhalte der Kommunikation bei Whatsapp und diversen anderen Chatdiensten wie zum Beispiel Apples iMessage sind mit sogenannter Ende-zu-Ende-Verschlüsselung geschützt und damit nur für die beteiligten Nutzer selbst im Klartext zugänglich. Auch die Anbieter haben keinen Zugriff darauf - und können entsprechend auch auf Anfrage der Ermittlungsbehörden keine Inhalte herausrücken.

----------

Mehr News zu Whatsapp:

----------

Vor allem in den USA und Großbritannien werden deshalb immer wieder Forderungen nach Hintertüren in der Verschlüsselung laut, was die Anbieter als unkalkulierbares Risiko für die Datensicherheit zurückweisen. (at mit dpa)