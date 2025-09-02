Nach Paypal jetzt auch noch Whatsapp? Gefährliche Sicherheitslücke entlarvt

Erst vor Kurzem sorgte eine Sicherheitslücke bei PayPal für Schlagzeilen – zahlreiche Lastschriften mussten gestoppt werden (>>DER WESTEN berichtete). Solche Vorfälle verdeutlichen, wie anfällig selbst große Plattformen für gezielte Angriffe sind. Auch bei Whatsapp, dem beliebten Messenger-Dienst des Meta-Konzerns, wurde ein ähnlicher Fall nun bekannt.

Das Problem: Unbekannte konnten in einigen Fällen gefährliche Schadsoftware über Whatsapp einschleusen. Dafür nutzten sie manipulierte Bilddateien, die gezielt auf Smartphones oder Tablets gespielt wurden.

Neue Sicherheitslücke bei Whatsapp

Whatsapp hat nach eigenen Angaben auf die Sicherheitslücke reagiert. Demnach schloss das Unternehmen die Lücke und veröffentlichte eine neue Version seiner App. Meta forderte die Nutzer auf, diese Version umgehend zu installieren. Denn nur durch das Update sei der volle Schutz gewährleistet.

Alle betroffenen Nutzer, die WhatsApp auf einem iPhone oder iPad verwenden, sollten die aktuelle App-Version installieren, um sich vor möglichen Angriffen durch manipulierte Dateien zu schützen. Denn laut WhatsApp gewährleistet nur die aktualisierte App-Version den nötigen Schutz.

Apple-Nutzer sollten aufmerksam sein

Dank der schnellen Maßnahmen von Whatsapp sollen weitere Sicherheitsvorfälle vermieden werden. Dennoch sollten besonders Nutzer von Apple-Geräten achtsam bleiben. Weitere Updates könnten in Zukunft entscheidend sein, um potenzielle Risiken zu minimieren.

