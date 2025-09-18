Nächste Sicherheitslücke bei Whatsapp? DIESE Nutzer werden jetzt aufgeschreckt

Heutzutage spielen Messenger-Apps wie WhatsApp eine zentrale Rolle in unserem Alltag. Vom schnellen Austausch mit Freunden bis zur geschäftlichen Kommunikation – für viele Menschen ist Whatsapp ein unverzichtbares Tool geworden. Dadurch rückt jedoch auch die Sicherheit solcher Anwendungen zunehmend in den Fokus. Gerade bei populären Apps sind Sicherheitslücken besonders kritisch, da Angreifer so Zugriff auf zahlreiche private und geschäftliche Daten erlangen können. Ein aktueller Fall zeigt, wie gravierend die Konsequenzen einer solchen Schwachstelle sein können.

In den letzten Wochen wurde eine schwerwiegende Sicherheitslücke bei Whatsapp entdeckt, die es Hackern erlaubt, Geräte unbemerkt zu kompromittieren. Alles, was dafür nötig ist, ist der Empfang eines manipulierten Bildes. Nutzer müssen dabei weder auf einen Link klicken noch die App aktiv öffnen, um betroffen zu sein. Besonders gefährdet sind hierbei Besitzer von Apple-Geräten und neueren Samsung-Modellen. Da der Angriff im Hintergrund stattfindet, bleibt er vielen Opfern komplett verborgen.

Manipulierte Bilder: Angriff über Whatsapp möglich

Die Schwachstelle kombiniert einen Fehler in Whatsapp (CVE-2025-55177) mit einer weiteren Sicherheitslücke im Apple Image I/O-Framework (CVE-2025-43300). Diese gefährliche Kombination ermöglicht, dass schon die Vorschau eines manipulierten Bildes ausreicht, um Schadsoftware auf das Gerät zu laden. Besonders betroffen sind Geräte, die iOS oder macOS verwenden.

Aber auch Android-Smartphones, vor allem Samsung-Modelle mit Android 13 oder höher, gehören zu den Risikokandidaten. Whatsapp-Mutterkonzern Meta hat die Lücke bestätigt und sie als „hoch riskant“ eingestuft. Das Unternehmen sowie Apple und Samsung haben mittlerweile Updates veröffentlicht, die das Problem beheben sollen. Nutzer werden dringend aufgefordert, diese zu installieren.

Whatsapp-Sicherheitslücke: Wie du dich schützen kannst

Angesichts der Gefahr ist schnelles Handeln wichtig. Aktualisiere Whatsapp sowie das Betriebssystem deines Gerätes sofort auf die neueste Version. Aktiviere nach Möglichkeit automatische Updates, um in Zukunft ähnliche Risiken schneller zu entschärfen. Prüfe zudem, ob die empfohlene Versionsnummer für WhatsApp, iOS, macOS oder Android installiert ist. Diese Vorsichtsmaßnahmen helfen, potenzielle Angriffe bereits im Vorfeld abzuwehren.

Die aktuelle Sicherheitslücke unterstreicht, wie wichtig es ist, seine Anwendungen und Geräte regelmäßig zu aktualisieren. Gerade bei Apps wie Whatsapp, die täglich genutzt werden, sollte der Schutz deiner Daten oberste Priorität haben. Indem du Sicherheitsupdates aktiv installierst, kannst du vielen Angriffen vorbeugen und deine vertraulichen Daten besser schützen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.