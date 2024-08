Whatsapp zieht Reißleine – Nutzer schauen in die Röhre

Bisher hatte Whatsapp einige User noch mit ihren strengen Regeln verschont – doch jetzt zieht der Messenger aus dem Hause Meta auch hier endgültig die Reißlinie.

Ein beliebtes Feature war einigen Nutzern, Datenschützern und offenbar nun auch Whatsapp schon länger ein Dorn im Auge. Und nun ist auch die Möglichkeit verschwunden, die Sperren des Messengers zu umgehen.

Whatsapp sperrt Screenshot-Funktion

Fotos über Whatsapp teilen? Kein Problem. Screenshots von Chat-Nachrichten erstellen? Ebenfalls ganz simpel. Doch was, wenn man gerne das Profilbild eines Kontaktes in seiner Galerie hätte? Wenn der beste Kumpel beispielsweise ein Gruppenfoto der Freundesclique als Profilbild nutzt, das man auch gerne in die eigene Sammlung aufnehmen würde?

Gut, man könnte natürlich einfach kurz nachfragen, ob der jeweilige Kontakt einem das Foto kurz zukommen lassen könnte. Die einfachere, schnellere Methode lautete jedoch lange: Das Profilbild groß anzeigen lassen und kurz einen Screenshot anfertigen, zuschneiden – fertig.

Doch das gefiel nicht jedem. Manchen Nutzern war es so gar nicht recht, dass andere Leute einfach ihre Profilbilder ohne Zustimmung „klauen“ konnten – und beispielsweise für Fake-Profile auf anderen Plattformen nutzen konnten.

Jetzt trifft es alle Whatsapp-Nutzer

Um einen solchen Missbrauch zu verhindern, führte Whatsapp schon im Frühjahr 2024 eine Screenshot-Sperre für Profilbilder ein – aber zunächst nur auf Android-Geräten. Nutzer von Apple- und iOS-Geräten konnten jedoch nach wie vor Screenshots von Profilbildern anfertigen. Bis jetzt.

Wie „Chip.de“ berichtet, sind nun auch die iOS-User dran, wie die Redaktion im Selbstversuch überprüfte. Noch sieht es allerdings so aus, als ob Whatsapp die Screenshot-Sperre nur schrittweise ausrollt und nicht mit einem Schlag für alle Geräte.

Wenn du auf deinem iOS-Gerät also nach wie vor Screenshots von Whatsapp-Profilbildern anfertigen kannst, ist es gut möglich, dass das nur noch wenige Tage möglich sein wird.