Whatsapp: Bittere Nachricht für Millionen Nutzer – Betreiber plant...

Whatsapp-Nutzer müssen eine bittere Pille schlucken. Seit über einem Jahr arbeitet der Betreiber laut dem Portal theinformation.com an einer Umstellung, die alle Whatsapp-Fans garantiert nerven wird.

Facebook-Gründer Mark Zuckerberg kaufte vor sechs Jahren Whatsapp für rund 22 Milliarden Dollar (damals umgerechnet rund 17 Milliarden Euro) auf. Seitdem sind der Messenger und das Social-Media-Portal miteinander verknüpft. Das merken wir bisher nur bei Fehlern. Ist Whatsapp down, geht bei Facebook meist auch nichts mehr.

Whatsapp: Droht Nutzern jetzt Werbung?

Nun sollen Whatsapp mit Facebook aber noch mehr verschmelzen – zum Nachteil aller Nutzer. Wenn du zukünftig mit deinen Freunden, Familie oder Kollegen chattest, könnte dich nämlich eins auf die Palme bringen: Werbung.

----------------------------

Das ist Whatsapp:

Der Instant-Messsaging-Dienst wurde 2009 in Santa Clara, USA von Jan Koum und Brian Acton gegründet

2014 kaufte Facebook Inc. Whatsapp für 19 Milliarden US-Dollar auf

Die Anwendung gibt es für alle gängigen Betriebssysteme: Android. iOS, Windows Phone und Windows 10 Mobile

Das Betatesting von Whatsapp Business startete in Deutschland am 25. Januar 2018

Whatsapp Payments steht zur Zeit nur Nutzern in Indien zur Verfügung, soll aber bald auch in andere Länder kommen

----------------------------

Zuerst ruderte Zuckerberg zurück. Das Projekt sollte 2020 an den Start gehen, wurde aber auf Eis gelegt. Der Whatsapp-Käufer befürchtete, seine Nutzer zu verärgern oder Stress mit der Regulierungsbehörde zu bekommen.

Werbung im Whatsapp-Messenger? Damit müssen wir bald leben. (Symbolbild) Foto: imago images / localpic

Doch jetzt kommt heraus, dass der Plan dennoch durchgezogen werden soll. Bisher ist nur unklar, wann es so weit sein wird. Vorab will das Unternehmen eine Vereinheitlichung all seiner Messenger schaffen. Danach soll die Werbung bei Whatsapp kommen.

Die Werbung soll dir bei Whatsapp in der Funktion „Status“ angezeigt werden, das Pendant zu den Storys bei Facebook. Von Instagram kennst du die zwischengespielte Werbung bereits.

--------

Mehr zum Thema Whatsapp:

Whatsapp: Überraschung! DIESER Konkurrent greift Messenger an – jeder kennt ihn!

Whatsapp: Was hat DIESE kleine Uhr zu bedeuten?

Whatsapp: Du machst oft im Messenger Fotos? Das solltest du schleunigst lassen

--------

Whatsapp: Führungskräfte mit schlimmer Befürchtung

Um auf dich zugeschnittene Werbung zu erhalten, will das Unternehmen deine Telefonnummer nutzen, um dein Facebook und Whatsapp-Konto abzugleichen. Führungskräfte befürchten jedoch, dass dieses Vorgehen Whatsapp-Nutzer dazu bringen wird, ihr Facebook-Konto zu löschen.

+++ iPhone: Gefährliche Sicherheitslücke! Wenn du diese Mail bekommst, ist es schon zu spät +++

Ein Trost: laut theinformation.com soll es einige Jahre dauern, bis Facebook all seine Messenger vereinheitlicht hat. Wir haben also noch etwas Ruhe vor der Werbung bei Whatsapp. (ldi)