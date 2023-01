Whatsapp: Wird dir dieses Symbol angezeigt? Dann solltest du sofort reagieren

In den vergangenen Jahren haben zahlreiche Messenger-Apps den Markt überschwemmt. Doch der Marktführer ist und bleibt Whatsapp. Rund zwei Milliarden Menschen auf der Welt nutzen den Messenger.

Für sie gehört Whatsapp zum Alltag dazu. Daher ist es für jeden einzelnen Nutzer enorm wichtig, dass man die App und ihre Funktionen genau kennt. Besonders entscheidend ist, dass jeder Nutzer die einzelnen Warnhinweise des Messengers versteht.

Whatsapp: Rotes Ausrufezeichen hinter Nachricht

Einen solchen Warnhinweis erhalten viele Menschen in regelmäßigen Abständen in Form eines roten Ausrufezeichens hinter einer abgesendeten Nachricht. Viele Menschen wundern sich über das Symbol und können nicht deuten, was Whatsapp dem Nutzer damit kommunizieren will. Die gute Nachricht gleich vorweg: Das rote Ausrufezeichen ist kein Grund zur Panik.

Dennoch sollten Nutzer sofort reagieren, wenn sie das rote Ausrufezeichen sehen. Denn es signalisiert, dass eine eigene Nachricht nicht abgesendet werden konnte. Jetzt besteht Handlungsbedarf auf Seiten des Nutzers.

Der Nutzer muss in solchen Fällen auf das rote Ausrufezeichen tippen. Daraufhin sollte ein kleines Menü-Feld erscheinen. Dort wird dem Nutzer die Option „Nachricht erneut senden“ angeboten. Wenn man diese Option wählt, wird Whatsapp erneut versuchen die Nachricht zu verschicken.

Rotes Ausrufezeichen geht nicht weg

Wenn die Nachricht auch dann noch nicht gesendet werden kann, könnten verschiedene Ursachen dafür verantwortlich sein. Zum einen könnte der Nutzer zum jeweiligen Zeitpunkt keine Internetverbindung haben. Zum anderen könnte es temporär bei Whatsapp zu technischen Problemen gekommen sein.

Nutzer sollten das rote Ausrufezeichen übrigens nicht mit der Uhr verwechseln, die nach dem Absenden einer Nachricht häufig für einen kurzen Moment erscheint. Die Uhr signalisiert lediglich, dass Whatsapp an der Zustellung der Nachricht arbeitet.