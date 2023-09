Whatsapp: Wenn du dieses Zeichen siehst, musst du sofort handeln

Telegram, Signal, Threema und Co. – im Laufe der Jahre wurden immer mehr Messenger-Apps entwickelt. Doch dem Marktführer Whatsapp kann nach wie vor niemand das Wasser reichen.

Rund zwei Milliarden Menschen weltweit nutzen Whatsapp. Für sie ist der Messenger ein fester Bestandteil des alltäglichen Lebens. Die Menschen versenden Textnachrichten, Sprachnachrichten, Fotos, Videos und teilen dort viele weitere Inhalte miteinander.

Whatsapp-Nutzer wundern sich über Warnhinweis

Und obwohl Whatsapp für viele Menschen längst ein derart wichtiger Part des Alltags geworden ist, gibt es doch immer wieder einige Funktionen und Besonderheiten der App, die vielen Nutzern auch nach Jahren immer noch unbekannt sind. Dazu zählt auch ein ganz spezieller Warnhinweis des Messengers, der sehr häufig auftritt.

Dabei handelt es sich um ein rotes Ausrufezeichen hinter einer abgesendeten Nachricht. Nutzer entdecken dieses Symbol immer mal wieder und sind sich nicht sicher, was es bedeutet.

Rotes Ausrufezeichen bei Whatsapp: Das steckt dahinter

Ein fettes rotes Ausrufezeichen wirkt zunächst alarmierend. Doch keine Sorge: Anlass zur Panik besteht nicht. Gleichzeitig sollte man den Warnhinweis jedoch auch nicht ignorieren. Wenn das rote Ausrufezeichen erscheint, sollte man stattdessen schnell handeln.

Denn das rote Ausrufezeichen weist den Nutzer darauf hin, dass die gesendete Nachricht nicht gesendet werden konnte. Das liegt in vielen Fällen daran, dass der Sender zum jeweiligen Zeitpunkt keine Internetverbindung hatte. In diesen Fällen sollte der Sender also dafür sorgen, dass eine Internetverbindung hergestellt wird.

Whatsapp mit technischen Problemen?

Sobald dies erfolgt ist, kann der Whatsapp-Nutzer auf das rote Ausrufezeichen tippen. Dann sollte ein kleines Menü-Feld erscheinen, das dem Nutzer die Option anbietet: „Nachricht erneut senden“. Tippt man dieses Feld an, startet Whatsapp einen erneuten Übermittlungs-Versuch.

Wenn die Nachricht trotz stabiler Internetverbindung anschließend immer noch nicht versendet werden kann, könnte es sein, dass Whatsapp mit technischen Problemen zu kämpfen hat. Dann bleibt dem Nutzer nichts anderes übrig, als es zu einem späteren Zeitpunkt erneut zu versuchen.