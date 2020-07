Whatsapp: Riesenstörung beim Messenger! Zehntausende Nutzer betroffen

Bei Whatsapp gibt es am Dienstagabend massive Störungen. (Symbolbild)

Beim Messager-Dienst Whatsapp kam es am Dienstagabend zu massiven Störungen.

Gegen 21.45 Uhr stiegen die Zahlen der gemeldeten Störungen auf dem Portal "Allestörungen.de" plötzlich massiv in die Höhe. Mehr als 30.000 Nutzer meldeten Probleme mit Whatsapp. Nach einer Stunde funktionierte der Messenger wieder.

Whatsapp: Störung am Abend

Wie auf der Störungskarte zu erkennen war, wurden die Probleme vor allem aus den Großstädten wie München, Köln, Berlin oder Hamburg gemeldet. Vor allem die Web-Version war betroffen. Zumindest nehmen einige Nutzer die Whatsapp-Störung noch mit Humor.

#WhatsApp ist down.



Klarer Fall: In 9 Monaten gibt es einen geheimnisvollen Baby-Boom. — Benny Illinger (@IamIllgner) July 14, 2020

Doch nicht nur Deutschland schien betroffen gewesen zu sein. Auch in den Niederlanden gab es größere Probleme. Dort ist die Karte tiefrot. Ebenso in England, Brasilien, Peru oder Mexiko. Auf Twitter lassen sich zahlreiche englischsprache Tweets finden, die ebenfall davon berichten, dass Whatsapp down war.

Das ist Whatsapp:

Der Instant-Messaging-Dienst wurde 2009 in Santa Clara, USA von Jan Koum und Brian Acton gegründet

2014 kaufte Facebook Inc. Whatsapp für 19 Milliarden US-Dollar auf

Die Anwendung gibt es für alle gängigen Betriebssysteme: Android. iOS, Windows Phone und Windows 10 Mobile

Das Betatesting von Whatsapp Business startete in Deutschland am 25. Januar 2018

Whatsapp Payments steht zur Zeit nur Nutzern in Indien zur Verfügung, soll aber bald auch in andere Länder kommen

Auf "Allestörungen.de" schrieben Tausende Nutzer, dass ihr Whatsapp nicht erreichbar sei oder Nachrichten versendet werden würden.

Was die Probleme genau verursacht hat, ist bislang unklar. Ein offizielles Statement von Whatsapp gibt es bislang nicht. Weder auf Twitter, noch auf Facebook hatte das Unternehmen, das zu Facebook gehört, sich zu den Problemen geäußert. (dav)