Whatsapp: Rechtsstreit beendet! DIESE beliebte Funktion kannst du bald wieder nutzen

Gute Nachrichten für alle fleißigen Whatsapp-Schreiber!

Wegen eines Rechtsstreits hat Whatsapp eine beliebte Funktion deaktivieren müssen, doch schon bald soll sie laut „Bloomberg“ auf alle Smartphones zurückkehren.

Whatsapp kündigt neue Funktion an – sie ist eine alte Bekannte

Für alle Vielschreiber könnte sie einen bedeutenden Vorteil bringen. Denn wer viel textet und seine Unterhaltungen für später konservieren will, der muss das derzeit für zwangsläufig alle Unterhaltungen per Cloud-Backup machen.

Das kostet oft viel Zeit und Nerven, schließlich sammeln sich vor allem in Gruppenchats leicht abertausende Nachrichten und somit einige Daten an. Dank der Funktion, die jetzt wiederbelebt werden soll, gehört dieser Zwang bald der Vergangenheit an.

Whatsapp verliert Rechtsstreit mit diesem Handyhersteller

Sie ermöglicht es, einzelne Chats als Zip-Datei aus Whatsapp zu exportieren. Das funktionierte bis 2019 unkompliziert über das eigene E-Mail-Postfach – bis die Funktion wegen eines Rechtsstreits gänzlich aus dem Messenger entfernt wurde.

In dem Jahr war der Handy-Hersteller Blackberry gegen den Whatsapp-Mutterkonzern Facebook vor Gericht gezogen. Der Messenger soll das Patent auf das Chat-Export-Feature von Blackberry verletzt haben.

Das Landgericht München gab dem Smartphone-Hersteller recht, als Konsequenz schaltete Whatsapp das Feature ab. Für die Nutzer hieß das: Chatverläufe konnten nicht mehr als Zip-Dateien verschickt werden. Stattdessen müssen alle Nutzer auf das Cloud-Backup zurückgreifen.

Laut „Bloomberg“ haben die Unternehmen ihre Streitigkeiten jetzt mit einem Vergleich beigelegt und somit freie Bahn für die Wiederbelebung der Funktion bei Whatsapp gegeben.

Schon bald soll es wieder für alle Nutzer zugänglich sein. Derzeit laufen noch Beta-Tests. Einen konkreten Termin für die Rückkehr gibt es noch nicht. (vh)