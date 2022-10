Whatsapp macht ernst! Für DIESE Funktionen müssen Nutzer jetzt zahlen

Lange war es nur eine Ankündigung, die viele Whatsapp-Nutzer wohl bereits verdrängt hatten. Doch jetzt macht der Messenger tatsächlich ernst.

Für bestimmte Nutzer kosten ausgewählte Whatsapp-Funktionen jetzt tatsächlich Geld! Alle wichtigen Infos zum Bezahlmodell bekommst du hier.

Whatsapp führt bezahlten Modus ein

Mutterkozern Meta möchte mit dem millionenfach genutzten Gratis-Messenger nun endlich auch etwas mehr Geld verdienen. Doch die gute Nachricht: Die zig Millionen Privatnutzer der App sind davon nicht betroffen!

Stattdessen richtet sich das neue Modell an Geschäftskunden! Für sie gibt es nun „Whatsapp Premium“ – ein Modus, der ihnen gegen Geld bestimmte Zusatzfunktionen ermöglicht.

Das ist Whatsapp:

der beliebteste Instant-Messenger der Welt

Installation läuft über den App Store (iPhone) oder Google Play (Android)

gehört zum Meta-Imperium von Mark Zuckerberg

Messenger bietet Zusatzfunktionen für Geschäftskunden

Entsprechend richten sich auch die neuen Features eher an die Bedürfnisse von großen Unternehmen. Diese können sich von der App nun beispielsweise eine eindeutige URL generieren lassen – also einen Link, über den Kunden direkt mit dem Konzern über die App in Kontakt treten können.

Zudem soll es Geschäftskunden laut „WABetaInfo“ nun möglich sein, auf bis zu zehn Geräten gleichzeitigen Zugriff auf ein und dasselbe Konto zu haben.

Bleibt Whatsapp gratis?

Ob die Premium-Einnahmen durch Geschäftskunden Mutterkonzern Meta zufriedenstellen werden? Noch ist die App zwar kostenlos, aber Nutzer sollten sich durchaus bewusst sein, dass Chef Mark Zuckerberg schon seit Jahren versucht, mit der App noch mehr Profit zu erwirtschaften.