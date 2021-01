Whatsapp: Praktische Funktion gestrichen – es betrifft DIESE Nutzer

Viele Whatsapp-Nutzer haben sich leider von einem nützlichen Feature verabschieden müssen. Doch nicht alle Nutzer sind betroffen.

Die Whatsapp-Funktion sollte laut „9to5Google“ das Versenden von Fotos vereinfachen. Ob auch du dabei nun in die Röhre schaust, erfährst du hier.

Whatsapp: Beliebte Foto-Funktion verschwunden

Bislang war es möglich, Bilder mittels der Google-Kamera-App direkt aus der Anwendung heraus in Sozialen Medien und eben auch in Whatsapp zu teilen. Dazu mussten Nutzer das Vorschaubild eines geschossenen Fotos nach oben wischen und konnten es dann ganz leicht per Antippen teilen.

Eine nützliche Funktion, die für Nutzer von Instagram, Telegram, Facebook Messenger und Co. noch immer wie gewohnt funktioniert. Nur für einige Whatsapp-Nutzer ist damit jetzt Schluss.

Betroffen sind diejenigen, welche die App über ein Smartphone mit Android-Benutzeroberfläche verwenden.

Whatsapp hat ein Feature gestrichen, welches das Teilen von Bildern in sozialen Medien einfach gemacht hat. Foto: IMAGO / PA Images

Wieso die Funktion für den Messenger entfernt wurde, ist derzeit unklar. Unter Umständen handelt es sich nur um ein Fehler in den Programmzeilen. Sollte dies der Fall sein, so könnte Whatsapp die Funktion schon mit einem der nächsten Updates zurückholen.

So kannst du die Funktion auf deinem Android-Smartphone weiter nutzen

Es gibt allerdings einen simplen Trick. Wenn du die „Social Share“-Funktion bis dahin weiter nutzen möchtest, lade dir einfach nicht das aktuelle Whatsapp-Update herunter. Dadurch bleibt zunächst alles beim Alten, du kannst Fotos weiterhin aus der Google-Kamera-App teilen.

Das „Social Share“-Feature hatte Google im Oktober 2019 eingeführt, um das Teilen von Fotos noch einfacher zu machen. Viele Entwickler integrierten die Funktion laut „9to5Google“ anschließend in ihre Apps. (vh)