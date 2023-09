Whatsapp: Wenn du auf diese Nachricht geantwortet hast, musst du umgehend dein Bankkonto prüfen

Nutzer von Whatsapp müssen derzeit höllisch aufpassen – besonders dann, wenn sie gleichzeitig Kunden der Sparkasse sind. Eine neue Betrugsmasche ist besonders gefährlich. Aber der Reihe nach.

Whatsapp ist nach wie vor der beliebteste Messenger der Welt. Rund zwei Milliarden Menschen nutzen die App, um mit Familie und Freunden zu chatten. Auch wenn es in den vergangenen Jahren viele weitere Messenger gab, die sich ihren Weg auf den Markt bahnten, so bleibt Whatsapp weit vor Telegram, Signal, Threema und Co. der Marktführer.

Whatsapp-Nutzer müssen aufpassen

Doch leider wird Whatsapp längst nicht nur genutzt, um sich mit seinen Liebsten zu unterhalten. Immer wieder versuchen Betrüger, an sensible Daten der Nutzer zu gelangen oder die User gar auszurauben.

Einige Betrugsmaschen sind längst bekannt. So hat es der alte Enkeltrick auch längst zu Whatsapp geschafft. Dort geben Betrüger sich als Verwandte aus und behaupten, sie befänden sich in einer großen Notlage und bräuchten dringend Geld.

Auch interessant: Betrugsmaschen bei Whatsapp: So kannst du dich schützen

Miese Betrugsmasche bei Whatsapp

Auch Phishing-Betrügereien zählen mittlerweile zum bekannten Repertoire der Betrüger. Häufig verstecken Betrüger dabei hinter vermeintlichen Gewinnspielen ihren Versuch, an persönliche Daten der Nutzer zu kommen – wie zum Beispiel die Wohnanschrift oder Email-Adressen.

Eine neue Betrugsmasche ist jedoch besonders perfide – und auch besonders gefährlich. Denn hierbei droht den Opfern sogar, dass ihr gesamtes Bankkonto leer geräumt wird. Die Opfer erhalten dabei eine Nachricht von einem Account, der sich als Sparkassen-Support ausgibt.

Sparkasse meldet sich via Whatsapp bei Kunden?

Gewiss: Bei aufmerksamen Verbrauchern werden in diesem Moment bereits die Alarmglocken klingeln. Die Sparkasse würde sich schließlich niemals unvermittelt via Whatsapp bei seinen Kunden melden. Doch weil bei großen Unternehmen der Support mittels Whatsapp immer beliebter wird, gibt es einige Menschen, die auf den Betrugsversuch reinfallen.

Der vermeintliche Sparkassen-Support fordert die Kunden dazu auf, einem Link zu folgen und dort die eigenen Bankdaten einzugeben. Dies müsse angeblich geschehen, weil die Sparkasse die Identität des Konto-Inhabers checken müsse. Doch wer seine Online-Banking-Daten auf der verlinkten Seite hinterlegt, gibt die sensiblen Daten an die Betrüger weiter.

Daher gilt für alle Whatsapp-Nutzer: Wer einen solche Nachricht erhält, sollte sich zunächst bei der Sparkasse erkundigen und eine solche Nachricht umgehend löschen.