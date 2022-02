Whatsapp führt Zeitlimit ein! DAS müssen Nutzer jetzt unbedingt wissen – sonst könnte es ärgerlich werden

Whatsapp arbeitet ständig an neuen Features und entwickelt sich so Stück für Stück weiter.

Womit aber kein Nutzer von Whatsapp gerechnet: Der Messenger-Dienst führt künftig ein Zeitlimit ein!

Whatsapp: Nachrichten löschen – bald mit Zeitlimit!

Egal ob privat oder für die Arbeit: Der Messenger-Dienst Whatsapp ist nicht mehr wegzudenken! Täglich schicken wir mehrere Nachrichten an Freunde, Kollegen und in die Familiengruppe. Bei so vielen Kontakten kann man aber schnell mal den Überblick verlieren, ehe ... verdammt! Jetzt hab ich doch die Nachricht an den falschen Kontakt geschickt. Gut, dass man die wieder löschen kann. Diese Funktion soll bald ein Zeitlimit bekommen, berichtet „wabetainfo“.

Das ist Whatsapp:

der beliebteste Instant-Messenger der Welt

Installation läuft über den App Store (iPhone) oder Google Play (Android)

Wer keine Lust mehr hat, Emojis zu verschicken, der kann auch Sticker oder Gifs an die Freunde senden

In den Einstellungen kannst du einen regelmäßigen Termin für ein Backup festlegen – so sind deine Daten immer gesichert

gehört zum Meta-Imperium von Mark Zuckerberg

Auch, wenn manche Nachrichten auf dem Bildschirm aufploppen, gibt es noch die Hoffnung, dass die Meldungen nicht sofort gelesen werden. Wie gut, dass es dann noch die Lösch-Funktion bei Whatsapp gibt, bei der man einstellen kann, ob man die Meldung für alle oder nur für sich löschen möchte.

Whatsapp führt künftig ein Zeitlimit für eine bestimmte Funktion ein. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa | Christoph Dernbach

Whatsapp: Zeitlimit für das Löschen von Nachrichten wird angehoben

Bislang hattest du knapp eine Stunde Zeit, um versehentlich verschickte Nachrichten zu löschen. Nun will das künftige Feature von Whatsapp das Zeitlimit auf zwei Tage und 12 Stunden anheben, so „wabetainfo“.

Schon hat man die Nachricht bei Whatsapp abgeschickt, fällt es einem auf: Die Meldung ging an die falsche Person! (Symbolbild) Foto: Model release nicht verfügbar

Doch das ist noch nicht alles!

Whatsapp: Nachrichten aus Gruppenchats jederzeit löschbar

Wie „wabetainfo“ schreibt, soll es ebenfalls möglich sein, Nachrichten aus Gruppenchats zu löschen – das Versendedatum ist dabei nicht wichtig. Auch, wenn das neue Feature diesmal nicht allzu viele neue Optionen mitbringt, so können die neuen Einstellungen (wie das Löschen von Nachrichten) in gewisser Weise dafür lebensrettend sein! (ali)