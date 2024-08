Whatsapp: Neues Symbol aufgetaucht! Was sich dahinter verbirgt, wird dich überraschen

Whatsapp ist von den Handydisplays der Menschen schon lange nicht mehr wegzudenken. Egal ob zum Versenden von Textnachrichten, zum Teilen von Fotos und Videos oder, um zu telefonieren – der Messengerdienst hat einiges zu bieten.

Die Konkurrenz schläft aber natürlich nicht. Wettbewerber wie Signal oder Telegram sind auf dem Vormarsch und ziehen etliche Nutzer an. Um weiter aktuell zu bleiben, muss sich Whatsapp daher in regelmäßigen Abständen neue Funktionen überlegen, die seine Nutzer in der Form noch nicht kannten.

Ein neues Symbol stellte einige Nutzer zuletzt vor ein Rätsel, doch eigentlich ist die Benutzung ganz einfach. Das steckt hinter dem neuen Feature.

Whatsapp-Nutzer entdecken neue Funktion

Seit einiger Zeit können bei Whatsapp nicht mehr nur das Profilbild, sondern auch sogenannte Statusmeldungen eingestellt werden, die ähnlich wie die Storyfunktion der sozialen Netzwerke funktioniert. Ein Beitrag kann hochgeladen werden und verschwindet nach einigen Stunden wieder. Immer wieder kommt es dabei jedoch vor, dass ein Status geteilt wird, um damit ganz bestimmte Personen aus den eigenen Kontakten zu erreichen. Nicht selten übersehen diese die Meldung dann jedoch und können die Nachricht nach einigen Stunden nicht mehr nachträglich anschauen. Um das zu verhindern, hat sich Whatsapp nun etwas ganz Besonderes überlegt.

„Ein neuer Button in Form eines Doppelpfeils soll es Nutzern erleichtern, erwähnte Status-Updates direkt zu teilen“, heißt es dazu in einem Bericht von „CHIP.de“. Dadurch soll gewährleistet werden, dass die Kontakte, an die der entsprechende Status gerichtet war, die Inhalte auch wirklich sehen und wahrnehmen. Die neue Whatsapp-Funktion ist zwar praktisch, wird einigen Nutzern jedoch bislang vorenthalten.

Bislang enthält nämlich lediglich die Beta-Version 2.24.16.4 erste Hinweise auf das neue Feature. Wann die Funktion allen Whatsapp-Nutzern vollumfänglich zur Verfügung gestellt wird, bleibt abzuwarten.