Whatsapp: Neues Feature – hat sich Whatsapp ausgerechnet HIER inspirieren lassen?

Die Whatsapp-Macher tüfteln immer wieder fleißig an neuen Features für den Messenger-Dienst. Die allerneusten Software-Änderungen kommen dabei noch nicht direkt auf das Handy vom Endnutzer, sondern werden erst einmal ausgiebig getestet. Schließlich kann es immer zu Fehlern in der Entwicklung kommen.

Doch nicht selten landet das, was zuerst in den sogenannten Beta-Versionen getestet wird, nach einiger Zeit auch auf deinem Handy. Und aktuell wird offenbar eine Whatsapp-Einstellung getestet, die dir aus einer anderen App bekannt vorkommen könnte.

Whatsapp: Neue Funktion gibt mehr Kontrolle über Bilder

Wie das Blog „WAbetainfo“ berichtet tüftelt Whatsapp aktuell nämlich an einer Einstellung, welche dir mehr Kontrolle über deine gesendeten Bilder geben soll. Konkret geht es um Bilder, die sich nach einmaligem Löschen automatisch aus dem Chat mit deinem Gesprächspartner löschen.

Dafür soll es in Zukunft einen „einmal ansehen“-Button geben. Das erinnert ganz an eine andere beliebte Messenger-App: Snapchat. Dort werden alle Bilder standardmäßig nach einmaligem Ansehen gelöscht.

Ist die Funktion bei Whatsapp aktiviert, kann dein Chat-Partner einmal auf das Bild tippen und erhält danach den Hinweis: „Dieses Medium wird verschwinden, sobald du diesen Chat verlässt“.

Verlässt dein Gesprächspartner den Chat und kehrt dorthin zurück, erhält er dort nur noch den Hinweis „Einmal ansehen Foto abgelaufen“. Doch wenn du glaubst, dass deine Fotos jetzt komplett sicher sind vor deinem Gesprächspartner, liegst du falsch.

Darum werden deine Bilder nicht sicherer

Denn beim einmaligen Ansehen kann noch immer ein Screenshot erstellt werden. Doch die Funktion hat einen anderen Vorteil. Bei vielen Bildern sammelt sich auch eine entsprechende Menge an Daten auf dem Handy an. Wenn sich Bilder automatisch löschen wird diese Datenmenge natürlich reduziert. Das kann am Ende auch die Geschwindigkeit deines Smartphones positiv beeinflussen.

Gerade für lustige Bilder oder Momentaufnahmen kann die Funktion nützlich sein. Nach dem kurzen Lachen braucht man schließlich die wenigsten Fotos noch ein zweites Mal.

Wann die Funktion per Update für alle Smartphones verfügbar ist, ist laut „WAbetainfo“ allerdings noch unklar. (dav)