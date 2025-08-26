Whatsapp mit spannender Neuerung – Nutzern spart DAS nun viel Zeit!

Whatsapp-Nutzer aufgepasst! Der Messenger-Dienst richtet eine Neuerung ein, die es in sich hat. Um die Benutzerfreundlichkeit der App zu verbessern, gibt es bald ein neues praktisches Feature. User sparen nicht nur Zeit, sondern auch Nerven.

Aktuell testet Whatsapp die neue Funktion für iOS-Nutzer. Das Ziel: Wenn beim Nutzen der App Probleme auftreten, sollst du diese deutlich leichter melden können. Durch das Feature musst du nicht mehr lange suchen, um zur Fehlermeldung zu kommen, sondern findest sie schnell und einfach.

Neues Whatsapp-Feature spart Nutzern Zeit

Mit der neuesten iOS-Beta-Version 25.23.10.71 überrascht das Unternehmen mit einem nützlichen Feature, das zwar auf den ersten Blick ziemlich klein aussieht, aber durchaus hilfreich sein kann. Wer früher Fehler in der Messenger-App gefunden hat, musste sich auf die umständliche Suche im Hilfebereich machen. In der neuen Version ist die Option zum Bug-Report nicht mehr in den Tiefen des Hilfe-Centers versteckt, sondern deutlich einfacher auffindbar. „WABetaInfo“ berichtet, dass deutlich sichtbare Shortcuts im Hilfe-Bereich und in den Einstellungen nun den Weg zum Bug-Report führen.

So findest du mit der neuen Beta-Version im Hilfe-Bereich und in den Einstellungen ganz schnell ein Formular, in dem du deine Probleme beschreiben kannst. Auch Screenshots lassen sich hier hinzufügen. Die praktische Neuerung hilft insbesondere dann, wenn Whatsapp mal hängt oder abstürzt. Denn so kannst du schneller über deine Probleme informieren und das Unternehmen kann schneller reagieren.

Neue Version ist noch in Testphase

Aktuell ist die 25.23.10.71-Version nur für erste ausgewählte Tester verfügbar. Wann genau das Feature für jeden ausgeweitet wird, ist bislang nicht bekannt.

