Whatsapp-Änderung beim Telefonieren – das war zuvor undenkbar

Viele moderne Smartphones ermöglichen seit 2022 Kommunikation via Satellit. Nutzer konnten darüber bisher nur Nachrichten senden, aber keine empfangen. Besonders nützlich ist diese Funktion in Notsituationen, um den eigenen Standort mitzuteilen.

Ein Handynetz oder WLAN war dafür nicht erforderlich, doch interaktive Kommunikation blieb bisher unmöglich. Whatsapp ändert das nun aber – jedoch erstmal nur für bestimmte Nutzer …

Whatsapp-Anrufe über Satellit erstmals möglich

Neuere Geräte erlauben nun erstmals Sprach- und Videoanrufe via Satellit. Google bringt diese Funktion am 28. August, zuerst exklusiv für Whatsapp, auf den Markt. Sie ist vorerst jedoch nur auf den neuen Pixel-10-Geräten verfügbar, die gleichzeitig starten. Ohne Handynetz wird Kommunikation dadurch dennoch umfassend nutzbar.

+++Whatsapp mit neuer Funktion – wer sie nicht aktiviert, bekommt Ärger+++

Google zeigt in einem Video, wie Nutzer über Whatsapp Anrufe empfangen, ganz ohne Netzverbindung. Android 15 bereitete mit neuen technischen Grundlagen den Weg. Android 16, das auf dem Pixel 10 vorinstalliert ist, ermöglicht schließlich auch die tatsächliche Nutzung dieser Funktion für Telefonie und Videocalls.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Freigabe des Standorts über Whatsapp möglich

Wie „pcwelt.de“ berichtet, unterstützt Android 16 zusätzlich eine Live-Standortfreigabe via Google Maps oder Find Hub. Diese basiert ebenfalls auf der Satellitenverbindung und bietet mehr Sicherheit in Notsituationen. Damit erweitert Google die Nutzungsmöglichkeiten für Whatsapp erheblich, denn Standorte und Notfallinformationen lassen sich nun global, unabhängig vom Netz, teilen.

Mehr spannende Themen für dich findest du hier:

Wann Android-Smartphones anderer Hersteller die Satellitenfunktion bekommen, ist noch unklar. Dies hängt davon ab, wie schnell Android 16 auf andere Geräte ausgeliefert wird. Nutzer sollten prüfen, ob ihr Gerät das Update erhält. Fest steht jedoch: Whatsapp wird eine zentrale Rolle in der Nutzung dieser innovativen Satellitentechnologie spielen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.