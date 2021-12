Whatsapp: Peinliches Foto geteilt? DIESES neue Feature hilft dir aus dem Schlamassel

Hast du bei Whatsapp auch aus Ausversehen auf das falsche Foto geklickt und möchtest das Senden ungeschehen machen? Dann kannst du ab sofort aufatmen, denn das ist bald endlich möglich.

Ein paar schnelle Klicks und zack – du hast aus Versehen das Foto in deinen Whatsapp-Status gepackt, das du dort gar nicht haben wolltest. Peinlich! Damit deine Kontakte das Bild nicht sehen, kannst du ganz schnell reagieren.

Whatsapp: Peinlich! So kannst du fälschlicherweise gesendete Fotos wieder löschen

Wie das Technik-Portal „Wabetainfo“ berichtet, soll es schon bald eine neue Beta-Version geben, die schnell Abhilfe schafft. Einzelne Nutzer werden sie schon bald testen können.

Hast du bei Whatsapp auch ausversehen auf das falsche Foto geklickt und möchtest das Senden ungeschehen machen? Das funktioniert jetzt! (Symbolbild) Foto: imago images

Gleich nachdem du den Status erstellt hast, soll dann der Button „Rückgängig“ erscheinen, um sofort die Bilder wieder zu löschen. Zuvor war es so, dass die in den Einstellungen wieder in den Status-Tab wechseln musstest, um dort die Fotos manuell zu eliminieren.

-----------------------------

Mehr Whatsapp-Nachrichten:

----------------------------------

Doch wenn du jetzt schon eifrig die neueste Version herunterladen willst, müssen sowohl Android- als auch Apple-Nutzer enttäuscht werden. Erst nachdem die ausgewählten Tester die das neue Feature für gut befunden haben, kommt es so laut „Wabetainfo“ auch auf den Markt. Und das kann in der Regel noch einige Zeit dauern. Also Geduld!

----------------------------------

Das ist Whatsapp:

der beliebteste Instant-Messenger der Welt

Installation läuft über den App Store (iPhone) oder Google Play (Android)

Wer keine Lust mehr hat, Emojis zu verschicken, der kann auch Sticker oder Gifs an die Freunde senden

In den Einstellungen kannst du einen regelmäßigen Termin für ein Backup festlegen – so sind deine Daten immer gesichert

gehört zum Facebook- bzw. „Meta“-Imperium von Mark Zuckerberg

-----------------------------------

Welches andere Feature du jetzt auch bei Whatsapp nutzen kannst, erfährst du hier >>> (js)