Whatsapp ergreift drastische Maßnahme – alle Nutzer werden es sofort merken

Whatsapp lebt davon, dass die Nutzer mit wenigen Klicks Kontakt halten können zu Freunden, Familie oder auch Arbeitskollegen. Die meisten Nutzer haben Hunderte Einträge in ihrer Liste. Doch da als neuer Kontakt hineinzukommen, soll schwieriger werden. Der Messenger-Dienst plant eine drastische Maßnahme.

+++ Telekom-Kunden in Wechsel-Stimmung – Konkurrent mit Gamescom-Hammer +++

Whatsapp greift bei der persönlichen Sicherheit und beim Datenschutz durch. In einem gravierenden Update eröffnet das Unternehmen seinen Nutzern die Möglichkeit, sich mittels einer Zugangs-PIN vor ungewollten Nachrichten und Kontaktversuchen zu schützen. Diese Innovation ist ein deutlicher Schritt, um die Privatsphäre der Millionen von Whatsapp-Nutzer weltweit weiter zu stärken.

Whatsapp führt PIN-Nummer ein

Das ist zumindest die positiv formulierte Version dieser Maßnahme. Man könnte aber auch sagen: Mit der PIN will oder muss Whatsapp ein Problem lösen, das es selbst geschaffen hat. Wieso das?

+++ Whatsapp greift durch: Nutzer horchen auf – beliebte Funktion muss dran glauben +++

Whatsapp arbeitet laut dem Experten-Blog „WABetaInfo“ an der Möglichkeit, Benutzernamen einzuführen. Durch diese Änderung wäre es Whatsapp-Nutzern gestattet, unabhängig von ihrer Telefonnummer über den Messenger kontaktiert zu werden. Nämlich über ihren Benutzernamen. Dieser wäre aber in vielen Fällen einfacher zu erraten oder herauszufinden als eine Telefonnummer. Spam-Attacken oder unliebsamen Kontakt-Aufnahmen wären Tür und Tor geöffnet.

Maßnahme gegen Spam-Nachrichten

Damit es nicht so weit kommt, will Whatsapp die PIN einführen. User können diese dann zusammen mit ihrem Benutzernamen an neue Kontakte weitergeben und so sicherstellen, dass bei ihnen keine Spam-Botschaften oder ungebetenen Nachrichten eintrudeln.

Mehr News:

Whatsapp hat die Innovationen zunächst testweise in der Android Beta-Version 2.24.18.2 eingeführt. Alles deutet aber darauf hin, dass die neuen Funktionen nicht verpflichtend sein werden. Der genaue Zeitpunkt der flächendeckenden Einführung ist noch unbekannt.