Whatsapp verkündet neue Funktion – die Änderung betrifft alle Nutzer!

Es gibt Neuigkeiten bei Whatsapp! Und die dürfte besonders in Zeiten der Corona-Krise viele interessieren.

Denn die neue Funktion, die künftig bei Whatsapp integriert werden soll, könnte den Frust vieler Shopping-Fans abmildern.

Whatsapp verkündet neue Funktion – DAS ist zukünftig möglich

Maskenpflicht, Abstandsregeln und immer höhere Neuinfektionszahlen. Die zweite Welle der Corona-Pandemie in Deutschland dürfte vielen Leuten die Lust auf das Weihnachts-Shopping vermiesen.

+++ Corona: RKI meldet nächsten Virus-Hammer ++ Neue Schallmauer durchbrochen ++ Rapider Anstieg auch auf Intensivstationen +++

Auch ein Lockdown ist in manchen Gebieten derzeit nicht mehr ausgeschlossen. Schon in der ersten Welle erlebte der Online-Handel deshalb gehörig Aufwind. Whatsapp will diese Entwicklung jetzt für sich nutzen und hat eine Shopping-Funktion angekündigt.

----------------

Mehr News zu Whatsapp:

----------------

Einkaufen mit Whatsapp - so geht's

So kannst du bald direkt aus einem Chat heraus Produkte einkaufen. Dazu brauchst du keine zweite App installieren, erklärt das zum Facebook-Konzern gehörende Unternehmen.

Mit Whatsapp kommen Shopping-Fans bald auf ihre Kosten. (Symbolbild) Foto: imago images / imagebroker

Kleinere Unternehmen hingegen benötigen eine spezielle Business-App von Whatsapp, um ihre Waren anzubieten und die Anfragen der Kunden zu bearbeiten. Für größere Firmen will der Messengerdienst auch eine Schnittstelle für Kundenbetreuungssysteme einführen, um größere Zahlen von Kundenanfragen zu bewältigen.

----------------------------

Das ist Whatsapp:

Der Messenger-Dienst wurde 2009 in Santa Clara, USA von Jan Koum und Brian Acton gegründet

2014 kaufte Facebook Inc. Whatsapp für 19 Milliarden US-Dollar auf

Die Anwendung gibt es für alle gängigen Betriebssysteme: Android. iOS, Windows Phone und Windows 10 Mobile

----------------------------

Die Technik von Whatsapp Business besteht schon seit 2018. Bislang wurde die Funktion vor allem für Kundenanfragen genutzt, etwa von Vodafone. Nun soll darüber auch eingekauft werden.

Die Corona-Pandemie habe gezeigt, dass Unternehmen schnelle und effiziente Wege brauchen, um ihre Kunden zu bedienen und Verkäufe zu tätigen, erklärt Whatsapp-Geschäftsführer Matt Idema. „WhatsApp ist in dieser Zeit zu einer einfachen und bequemen Ressource geworden.“

Nun werde der Service Schritt für Schritt ausgebaut. (ak mit dpa)