Nach unten wischen enthüllt geheime Whatsapp-Funktion – hast du es gewusst?

WhatsApp hat im Frühjahr 2024 eine neue Filterfunktion vorgestellt, die nach wie vor vielen Nutzern unbekannt ist. Diese Funktion bietet eine strukturierte Möglichkeit, Chats gezielt anzuzeigen und schneller zu sortieren. Um die Filter zu aktivieren, muss man einfach auf der Chat-Übersichtsseite nach unten wischen.

Wer diese hilfreiche Neuerung bereits kennt, wird in diesem Artikel wenig Neues erfahren. Für alle anderen ist die Entdeckung der Filter eine echte Bereicherung. Mithilfe der Filterfunktion kann man sich bei Whatsapp verschiedene Chatkategorien anzeigen lassen.

Nach unten wischen enthüllt geheime Whatsapp-Funktion

Neben der Standardübersicht aller Chats sind auf vielen Geräten drei voreingestellte Filter vorhanden: Chats mit ungelesenen Nachrichten, Favoriten und Gruppen. Besonders praktisch ist, dass man auch eigene Filter erstellen kann. Dadurch lässt sich gezielt auswählen, welche Personen oder Gruppen angezeigt werden sollen.

Nutzer in vielen Gruppenchats können beispielsweise mit nur einem Klick wichtige Einzelunterhaltungen hervorheben. Die neuen Filter erleichtern den Alltag und sind eine sinnvolle Ergänzung in WhatsApp. Es gibt zudem zusätzlich ein spezielles Feature, das offenbar nicht bei allen Geräten verfügbar ist.

Vielen Whatsapp-Nutzern unbekannt

So existiert die Möglichkeit, durch Gedrückt-Halten der jeweiligen Filtertaste, wie „Favoriten“ oder „Gruppen“, alle ungelesenen Nachrichten in dieser Kategorie gleichzeitig als gelesen zu markieren. Diese zusätzliche Möglichkeit wäre besonders nützlich, da man so beispielsweise Gruppen-Chats auf einen Schlag als gelesen markieren könnte.

Offenbar ist dieses Extra laut „GameStar“ aber nicht auf allen Smartphones verfügbar oder wurde inzwischen entfernt. Nutzer ohne diese Zusatzfunktion müssen ungelesene Nachrichten weiterhin einzeln auswählen, um sie als gelesen zu markieren. Trotz dieser Einschränkung bleibt die neue Funktion eine wertvolle Ergänzung, um Chats in WhatsApp besser zu organisieren und die Navigation innerhalb der App zu verbessern.

