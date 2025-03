Whatsapp neue Funktionen: Geheime Möglichkeit – SO aktivierst du sie

Whatsapp ist der mit großem Abstand beliebteste Messenger-Dienst in Deutschland. Jeden Tag werden mit ihm Millionen von Text- oder Sprachnachrichten sowie, Fotos, Videos und andere Dateien versendet. Doch auch wenn es Whatsapp bereits seit einigen Jahren gibt, kommen immer wieder neue Funktionen oder andere Neuerungen hinzu.

Manchmal geht es bei den neuen Whatsapp-Funktionen um das Beheben von Problemen oder Störungen, die aufgetreten sind. Es kann aber auch einfach sein, dass die Entwickler dem Messenger-Dienst neue Funktionen hinzufügen oder den Nutzern neue Emojis zur Verfügung stellen wollen. Wir halten dich auf jeden Fall auf dem Laufenden, welche neuen Funktionen es bei Whatsapp gibt.

Whatsapp: Diese neuen Funktionen gibt es aktuell

Wer den Messenger-Dienst benutzt, wundert sich wohl kaum noch darüber, wenn es plötzlich Neuerungen gibt. Manchmal betreffen die Updates einen wichtigen Teil von Whatsapp, manchmal sind es nur kleine Veränderungen bei Sprachnachrichten, Gruppenchats und Co. Oft werden die neuen Funktionen gar nicht vorher angekündigt und die Nutzer bemerken diese erst, wenn sie Whatsapp nutzen.

Wir behalten bei den Neuerungen des Messenger-Dienstes den Überblick und halten dich so auf dem Laufenden. In diesem Artikel werden die neuen Funktionen von Whatsapp fortlaufend festgehalten.

Geheimer Taschenrechner

Donnerstag, 13. März: Wüsstest du, dass es bei Whatsapp einen Taschenrechner gibt? Viele Nutzer kennen die Funktion nicht. Das verwundert eher weniger, da der Rechner ziemlich versteckt ist. So kannst du etwa eine Rechnung einfach in den Chat eingeben und mit einem Gleichheitszeichen am Ende signalisieren, dass diese berechnet werden soll. Bisher können diese Funktion aber nur iPhone-Nutzer verwenden. Mehr zu dem Thema.>>>

Neuerung bei Whatsapp Web

Dienstag, 25. Februar: Bei der App-Version von Whatsapp können Nutzer bereits über einen Chat persönlich an einen Mitarbeiter des Messengers wenden. Das soll bald auch bei der Web-Version möglich sein. Derzeit landet man dort über den Hilfe-Button noch bei einer KI-basierten Support-Version. In der Beta-Version ist das schon anders. Aber auch dort muss man etwas suchen. Über die Einstellungen, Hilfe und „Mit uns chatten“ kommt man zur neuen Hilfe, die schneller und interaktiver sein soll. Weitere Infos hier.>>>

Weitere spannende Whatsapp-Themen:

Whatsapp-Gruppen erstellen, verlassen und löschen: Einfach erklärt

Whatsapp selbstlöschende Nachrichten: Alles, was du zu dem Thema wissen musst

Die beste Art, dein Whatsapp zu aktualisieren – Tipps für Apple und Android

Änderungen bei Farben

Donnerstag, 20. Februar: Nutzer können bei Whatsapp jetzt die Chat-Farben der Sprechblasen in den Chats und auch die Hintergrundbilder verändern. So musst du dafür vorgehen:

Whatsapp öffnen

Auf Einstellungen klicken

„Chats“ wählen

Auf „Standard-Design“ tippen

„Chat-Farbe“ oder „Hintergrund“ wählen und anpassen

Du kannst aus 20 Farben wählen. Bisher können die neue Funktion allerdings noch nicht alle nutzen. Es soll schrittweise für iOS und Android ausgerollt werden. Hier mehr erfahren.>>>

Neuerung beim Status

Mittwoch, 12. Februar: Bei dem Messenger gibt es eine Neuerung. Dabei geht es um den Status. Jetzt können Nutzer direkt in der Galerie zwei neue Shortcuts nutzen: Einen für Text-Updates und einen weiteren, um Sprachnachrichten als Status zu teilen. Die große Änderung: Sprach- und Text-Status-Updates sind jetzt getrennt, sodass Nutzer Sprachnachrichten viel leichter finden und teilen können. Wer diese neue Funktion bisher nutzen kann, erfährst du hier.>>>