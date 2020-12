Whatsapp: Neue Funktion! Mit dieser Einstellung ist endgültig Schluss mit nervigen Nachrichten

Sie können sowohl Segen als auch Fluch sein: Gruppenchats auf Whatsapp!

Vor allem in Zeiten von Social Distancing erlauben sie es einem, mit Freunden oder Familie weiter in engem Austausch zu bleiben. Gleichzeitig kriegt man aber auch jedes Mal eine Benachrichtigung, wenn nur zwei Personen innerhalb einer großen Gruppe etwas klären wollen, was für dich selbst komplett irrelevant ist. Gegen dieses nervige Problem hat Whatsapp aber nun ein Heilmittel im Angebot!

Whatsapp bietet Lösung gegen nervige Gruppenchats

Dass man Gruppen stummschalten kann, ist bereits seit langem bekannt. Jedoch bot der Messenger dafür bisher nur die folgenden Zeiträume an: acht Stunden, eine Woche oder ein Jahr. Doch jetzt wurde das Angebot erweitert.

Von nun an können Whatsapp-Gruppen auch für „immer“ stummgeschaltet werden. Somit kann man nach eigenem Belieben die Messages in den Gruppenchats mitverfolgen, ohne ständig über jeden neuen Post benachrichtigt zu werden.

Feature wurde bereits im August getestet

Dass das Feature kommen würde, war für Whatsapp-Nutzer kein großes Geheimnis. Bereits Ende Oktober hatte der Hersteller die Funktion für die US-Version des Messengers angekündigt. Wie das Online-Portal „nordbayern.de“ berichtet, ist die Funktion nun auch im neuesten Update der deutschen Whatsapp-Version vertreten.

You can now mute a chat forever 🤫 pic.twitter.com/DlH7jAt6P8 — WhatsApp Inc. (@WhatsApp) October 23, 2020

Bereits im August war die Neuerung in der Beta-Version ausprobiert worden. Wir berichteten HIER darüber <<<. (at)