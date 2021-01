Whatsapp: Darauf haben etliche Nutzer gewartet – Messenger-Dienst bietet diese neue Funktion

Zurzeit läuft eine Testversion für das neue Whatsapp-Update. Demnach soll demnächst eine langersehnte Funktionen auf die Nutzer zukommen.

Die Betaversion des anstehenden Updates sieht bereits vielversprechend aus. Vor allem mit einem Feature kann Whatsapp dann in Zukunft auftrumpfen.

+++ Whatsapp: DIESE Funktion war plötzlich verschwunden – jetzt kommt aber sie zurück +++

Whatsapp: Nutzer warten schon lange auf diese Funktion

Angesichts der steigenden Konkurrenz für den Messengerdienst, sah sich das Unternehmen gezwungen weitere Verbesserungen an der App vorzunehmen.

------------------------------

Das ist Whatsapp:

Der Instant-Messsaging-Dienst wurde 2009 in Santa Clara, USA von Jan Koum und Brian Acton gegründet

2014 kaufte Facebook Inc. Whatsapp für 19 Milliarden US-Dollar auf

Die Anwendung gibt es für alle gängigen Betriebssysteme: Android. iOS, Windows Phone und Windows 10 Mobile

Das Betatesting von Whatsapp Business startete in Deutschland am 25. Januar 2018

Whatsapp Payments steht zur Zeit nur Nutzern in Indien zur Verfügung, soll aber bald auch in andere Länder kommen

-------------------------------

Zwar hat Whatsapp noch nicht bekannt gegeben, ab wann das neue Update für die Nutzer zugänglich sein wird, allerdings ist jetzt schon durchgesickert, was es für sie bereit hält. So soll die App in Zukunft auf mehreren Geräten gleichzeitig genutzt werden können.

Bisher konnte man sich zwar über einen Web-Browser einwählen, allerdings musste dabei immer das Smartphone aktiviert und mit dem Internet verbunden sein. Dank der neuen Funktion soll das jetzt leichter werden. Durch den „Multi Device Support“ können Whatsapp-Nutzer ihre Kontakte dann auch vom Tablet oder PC aus pflegen.

Bisher war die Nutzung des Messengers am Computer sehr aufwendig. Foto: picture alliance / dpa | Marc Müller

Whatsapp: Einen Haken hat die neue Version noch

Einen Haken hat die neue Version jedoch. Die Neuerung seien zunächst nur für Android-Geräte und smoit nur für Samsung-Handys geplant.

------------------------------

----------------------------

Für die letzte Whatsapp-Version wäre nämlich ein Zwangsupdate erforderlich gewesen. Nach den anhaltenden Protesten ruderte das Unternehmen jedoch zurück.