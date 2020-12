Whatsapp: Neue Funktion! Darauf warten Nutzer schon lange

Die Gerüchteküche um eine neue Whatsapp-Funktion brodelt schon länger. Jetzt durften sich schon erste Nutzer darüber freuen, diese zu testen. Whatsapp kommt mit der Neuerung genau zur richtigen Zeit.

Whatsapp: Diese neue Funktion könnte bald auf dich warten

Schon seit einigen Jahren können wir via Whatsapp Sprach- und Videoanrufe von unseren Mobiltelefonen aus nutzen. In der immer beliebter werdenden Desktop-Version standen diese Möglichkeiten bisher nicht zur Verfügung. Doch das könnte sich jetzt bald ändern.

Das ist Whatsapp:

Der Instant-Messsaging-Dienst wurde 2009 in Santa Clara, USA von Jan Koum und Brian Acton gegründet

2014 kaufte Facebook Inc. Whatsapp für 19 Milliarden US-Dollar auf

Die Anwendung gibt es für alle gängigen Betriebssysteme: Android. iOS, Windows Phone und Windows 10 Mobile

Das Betatesting von Whatsapp Business startete in Deutschland am 25. Januar 2018

Whatsapp Payments steht zur Zeit nur Nutzern in Indien zur Verfügung, soll aber bald auch in andere Länder kommen

Erste Nutzer konnten die neue Funktion wohl schon nutzen und Videochats mit Whatsapp auch von ihren Laptops und PCs aus tätigen. Leider steht die Möglichkeit jedoch noch nicht allen Usern zur Verfügung. Wann die Beta-Version vollumfänglich eingeführt wird, ist noch offen.

Videoanrufe sollen wohl demnächst auch mit der Whatsapp-Desktop-Version möglich sein. (Symbolbild) Foto: imago images / Joko

Gerade in diesem Jahr sind Videochats wohl so wichtig geworden wie nie zuvor. Sowohl im privaten als auch im beruflichen Umfeld sind die virtuellen Gespräche nicht mehr aus unserem Alltag wegzudenken. Durch Corona müssen wir unsere Kontakte so gering wie möglich halten. Videanrufe sind da eine tolle Möglichkeit, um trotzdem mit seinen Liebsten in Kontakt zu bleiben.

Bisher dominierten andere Firmen wie Google, Zoom und Co. den Markt um die Videochats. Wenn Whatsapp die neue Funktion jedoch allen Nutzern zugänglich macht, könnte das den Markt gehörig umwälzen. „giga.de“ zufolge wäre eine Einführung vor Weihnachten und Silvester ein echter Paukenschlag.