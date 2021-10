Whatsapp: Fake-News! Wenn du diese verrückte Nachricht bekommst, solltest du sie sofort löschen

Whatsapp verfügt über etliche Funktionen. Doch es gibt ein Problem: Das lockt auch Betrüger an.

Immer wieder versuchen Kriminelle, mit dubiosen und falschen Nachrichten über Whatsapp Opfer zu ködern.

Whatsapp lockt leider auch immer wieder Betrüger an. Foto: IMAGO / NurPhoto

Whatsapp: Irreführende Nachricht kursiert – das musst du darüber wissen

Bei der irrenführenden Whatsapp-Nachricht geht es um ein Thema, das aktuell viele Menschen In Deutschland beschäftigt: Benzin. Denn wer aktuell sein Auto auftanken muss, der staunt nicht schlecht. Preise von bis zu zwei Euro pro Liter sind keine Seltenheit.

Whatsapp gehört zu den beliebtesten Messenger-Diensten der Welt. (Symbolfoto) Foto: IMAGO / ZUMA Wire

Und in eben jene Kerben schlägt auch die Fake-News. Diese kursiert im Raum Bonn (NRW). In der Nachricht ist laut des „General-Anzeiger' Bonn“ von einer drohenden Benzinknappheit die Rede.

Whatsapp: Wenn du das liest, solltest du dem Inhalt keinen Glauben schenken

„Alle mobilen Altenpfleger sollen jetzt noch zur Tankstelle fahren“, heißt es in der Whatsapp-Nachricht. Die Tanks der Raffinerien in Godorf seien leer, neue Lieferungen seien nicht in Sicht. „Alle Rettungskräfte, Feuerwehr, usw. sind bereits informiert worden, die Tankstellen anzufahren.“

Doch der Inhalt der Nachricht ist keinesfalls korrekt. Sowohl die Feuerwehr Köln als als auch auch der Shell-Konzern, der die Raffinerie Godorf betreibt, bestätigten, dass es sich um eine Fake-News handelt. „Lieferengpässe an Tankstellen können wir derzeit nicht bestätigen“, so eine Sprecherin von Shell gegenüber des „General-Anzeiger' Bonn“.

Whatsapp: Aktuell kursiert eine irreführende Nachricht. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Rene Traut

Whatsapp: Ist DAS der Auslöser der Fake-News?

Ursprung der Fake-Nachricht auf Whatsapp könnte das Foto einer Tankestelle sein. Auf diesem ist ein Schild zu sehen, auf dem Folgendes zu lesen ist: „Zurzeit ruht die Produktion von Super-Kraftstoffen bei den Raffinerien in NRW. Wann die Produktion wieder aufgenommen wird, entzieht sich leider unserer Kenntnis.“ Viele Tankstellen seien davon betroffen.

Die Tanks der Raffinerie Godorf sind keineswegs leer. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Future Image

Dieses Schild wurde angebracht, da ein Tanklieferant von einem kurzfristigen Produktionsausfall für Super-Kraftstoffe berichtet hatte. Schon einen Tag später habe man das Schild aber wieder entfernt. (gb)