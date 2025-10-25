Nachrichten-Limit bei Whatsapp? Nutzer erhalten Warnmeldung

Whatsapp testet eine neue Funktion, die den Nachrichtenversand gezielt einschränken soll. Besonders unbeantwortete Nachrichten geraten in den Fokus: Nutzer dürfen künftig nur eine begrenzte Anzahl solcher Nachrichten monatlich verschicken. Mit dieser Maßnahme möchte.

Whatsapp Spam verhindern und die Kommunikation für alle sicherer und angenehmer gestalten. Was die Änderungen für Nutzer bedeuten, erfährst du hier.

WhatsApp: Neue Maßnahmen gegen Spam

Wie „schmidtisblog.de“ berichtet, arbeitet Whatsapp derzeit an einer neuen Funktion zur Spam-Bekämpfung. Das Testprogramm sieht vor, die Anzahl der Nachrichten zu begrenzen, die Nutzer entweder privat oder geschäftlich an Kontakte senden können, von denen bisher keine Antwort eingegangen ist. Die genaue Höhe des monatlichen Kontingents steht noch nicht fest.

Nutzer, die sich diesem Limit nähern, erhalten eine Warnmeldung. „Diese zeigt an, wie viele Nachrichten noch versandt werden können, bevor ein vollständiges Versandverbot greift“, erklärt Whatsapp. Sobald eine gesendete Nachricht beantwortet wird, fällt sie nicht mehr in die Kontingentbegrenzung. Ziel ist es, Spam-Kampagnen einzudämmen und die Nutzererfahrung zu verbessern.

WhatsApp hält globale Probleme im Blick

Whatsapp hat in den letzten Jahren verschiedene Strategien eingeführt, um Spam zu reduzieren. Funktionen wie das einfache Verlassen unerwünschter Gruppen oder das Blockieren irritierender Kontakte direkt vom Sperrbildschirm gehören dazu. Nun testet das Unternehmen weitere Limits, um automatisierte oder massenhafte Nachrichten zu verhindern.

Die Plattform betont, dass sich die neuen Regelungen vor allem gegen Spam richten und normale Nutzer die Obergrenzen vermutlich kaum erreichen werden. In den nächsten Wochen sollen die Tests in mehreren Ländern gleichzeitig durchgeführt werden. „Wir wollen die optimale Balance zwischen Nutzerfreiheit und Spam-Prävention finden“, so ein Sprecher.

Die globale Reichweite des Messengers macht ihn zu einem beliebten Ziel für Spam-Aktivitäten. Whatsapp bleibt deshalb wachsam und führt regelmäßig Updates ein, um die Kommunikation für seine Nutzer effektiver und sicherer zu gestalten. Folgen der Tests auf die Nutzerfreiheit sind noch nicht absehbar, aber weitere Maßnahmen könnten bald kommen.