Whatsapp will deine Nachrichten verbessern – Experten sehen großes Risiko!

Whatsapp hat eine neue Funktion namens „Writing Help“ eingeführt. Sie nutzt künstliche Intelligenz, um Nachrichten zu überarbeiten und zu optimieren. Die KI kann Fehler korrigieren oder Texte in verschiedenen Stilen verfassen, wie professionell oder humorvoll.

Aktuell ist die Funktion nur in ausgewählten Ländern und auf Englisch verfügbar, andere Sprachen sollen später folgen. Mehr dazu erfährst du hier!

Wie „cash.ch“ berichtet, wirft die Integration von „Writing Help“ Fragen zum Datenschutz auf, da Whatsapp Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bietet. Meta verwendet eine spezielle Architektur namens Private Processing, die Daten verschlüsselt und anonymisiert. Nachrichten werden zu geschützten Servern gesendet, dort verarbeitet und anschließend gelöscht. Meta betont, dass niemand, nicht einmal der Konzern selbst, auf die Nachrichten zugreifen kann.

Whatsapp-Änderung beim Telefonieren

Whatsapp setzt zentral auf Server statt auf geräteinterne Verarbeitung, wie es Apple und Google tun. Dies ermöglicht die Unterstützung alter und günstiger Smartphones. Zwar können zentrale Server Updates sofort bereitstellen, doch die verschickten Nachrichten verlassen das Gerät kurzzeitig. Dieser Ansatz erfordert das Vertrauen der Nutzer in Metas Versprechen, Daten nicht zu speichern.

Sicherheit bei Whatsapp nur bedingt garantiert

Laut „cash.ch“ fanden Sicherheitsfirmen 49 Schwachstellen bei der neuen Architektur von Whatsapp, darunter potenzielle Nutzerzuordnungen oder veraltete Software. Auch durch Hardware-Bindungen könnten Angriffe erleichtert werden. Meta erklärt, gravierende Fehler seien vor dem Start behoben worden. Das System sei zudem auditierbar. Trotzdem bleibt Privatsphäre fragil, da die Architektur weiterhin auf Vertrauen basiert.

„Writing Help“ von Whatsapp ist freiwillig. Wer die Funktion nutzt, findet im Chatfenster ein Stift-Symbol für Formulierungsvorschläge. Ob und wann die Funktion auf Deutsch verfügbar ist, bleibt unklar. Bis dahin müssen sich Nutzer entscheiden, ob sie Metas Versprechen vertrauen möchten oder lieber verzichten.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.