Whatsapp: Diesen Trick kennt kaum jemand – dabei ist er unfassbar nützlich

Nachrichten und Bilder verschicken, den aktuellen Status teilen – mit Whatsapp ist vieles möglich. Doch eine Sache kann man mit dem beliebten Messenger bislang aber nicht. Oder doch? Diesen Trick kennt kaum jemand.

Whatsapp ist der Messenger Nummer 1 weltweit. Doch eine wichtige Funktion fehlt der App bislang. Während viele Messengerdienste eine Notizfunktion haben, sucht man diese bei Whatsapp vergeblich. Doch es gibt eine Möglichkeit, wie du dir in der App trotzdem Notizen machen kannst.

Kanntest du diesen Whatsapp-Trick schon? Foto: IMAGO / imagebroker

Whatsapp: Kanntest du DIESEN Trick?

Du erstellst einfach einen Chat mit dir selbst. Das geht einfacher, als du denkst. Dafür verwendest du einfach die Gruppen-Funktion. Erstelle eine ganz normale Gruppe und lade beispielsweise einen Freund oder eine Freundin ein. Im besten Fall informierst du sie über dein Vorhaben.

Dann schmeißt du den hinzugefügten Kontakt einfach wieder heraus – und schon bist du allein in der Gruppe und kannst Nachrichten an dich selbst schicken.

Whatsapp: Gruppenchats lösen das Notizproblem ganz easy

Es gibt auch noch einen weiteren Trick: Damit dein Notiz-Chat nicht untergeht, gib ihm am besten den passenden Name und pinn ihn an. So bleibt dein digitaler Notizzettel immer oben sichtbar.

Guter Trick, oder?

Und hier kannst du direkt den nächsten Trick nachlesen: Wie du schönere Fotos über Whatsapp verschickst, findest du in diesem Artikel heraus. (cf)