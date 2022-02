Whatsapp: Achtung vor DIESER Nachricht! Sie kann dich teuer zu stehen kommen

Fiese Betrugsmasche auf Whatsapp!

Wenn du auf Whatsapp diese Nachricht bekommst, solltest du höllisch aufpassen!

Whatsapp: Vorsicht vor dieser Gewinnspiel-Nachricht!

Auf den ersten Blick könnte diese Nachricht ein Grund zu Freude sein. Zum 100. Jubiläum verlose die Handelskette „Eurospar“ 200-Euro-Gutscheine, heißt es da – doch davon sollte man sich nicht hinters Licht führen lassen!

Denn: Das Gewinnspiel stammt NICHT von „Eurospar“ – und die 200-Euro-Gutscheine gibt es ebenfalls NICHT! Hier sind dreiste Betrüger am Werk, die dich in Handy-Abofallen oder zu anderen dubiosen Angeboten locken wollen!

Whatsapp: Betrüger wollen an deine Daten kommen

Denn der angebliche Gewinnspiel-Anbieter verlangt von dir, die Nachricht zunächst mit deinen anderen Whatsapp-Kontakten zu teilen, bevor du an der Verlosung teilnehmen kannst. Doch damit lockst du nur noch mehr nichtsahnende Nutzer in die Falle.

Wenn du auf Whatsapp diese Nachricht bekommst, solltest du höllisch aufpassen! (Symbolbild) Foto: picture alliance / NurPhoto | Mayank Makhija

Im Rahmen des „Gewinnspiels“ musst du nämlich am Ende deine Handynummer eingeben, wie das Online-Portal „mimikama.at“ berichtet. Und haben die Betrüger diese erstmal in ihren Händen, kannst du dich auf eine ganze Reihe weiterer fragwürdiger Angebote einstellen!

Also pass auf, auf welche Links du in deinen Whatsapp-Chats klickst! (at)