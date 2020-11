Whatsapp: Vorsicht, wenn du DIESE Nachricht bekommst – es könnte übel für dich enden

Eine neue Betrugsmasche mit den Nachrichten von Whatsapp ist jetzt bekannt geworden.

Damit können Kriminelle ruckzuck an deine Identität kommen und so Böses mit deinem Whatsapp und auch mit vielen anderen Apps anstellen.

Die Masche ist dabei so durchdacht, dass sie vielen gar nicht als kriminell auffallen wird.

Neue Betrugsmasche bei Whatsapp aufgetaucht

Denn anstatt dein Smartphone aufwendig zu hacken, machen es sich die Verbrecher ganz leicht. Sie schicken dir eine Whatsapp-Nachricht von einem deiner wirklichen Kontakte. So sieht es so aus, als ob die Nachricht von einem Freund oder Bekannten gekommen ist.

Doch in Wahrheit steckt eine perfide Masche dahinter, um ganz einfach an deine Daten zu gelangen.

Und so funktioniert es:

Du erhältst eine Whatsapp-Nachricht von einem Kontakt mit folgender oder ähnlicher Message: „Hi, sorry ich hab dir gerade einen sechsstelligen Code per SMS geschickt. Kannst du ihn mir bitte weitergeben?“ Dahinter irgendwelche Emojis, die Verbundenheit und Freundschaft ausdrücken sollen.

Betrüger können ganz leicht an Account kommen

Solltest du diesen Code zurückschicken, der tatsächlich auf dem Handy eintrifft, hat der Empfänger des Pins vollen Zugriff auf deinen Whatsapp-Account. Das berichtet das Computermagazin chip.

Wem der Betrug auffällt, der sollte sich bei der Polizei melden. Foto: dpa

Wer Whatsapp installiert, muss sich tatsächlich einen solchen Code zuschicken lassen von dem Messengerdienst. Dies dient als Verifikation, dass du es tatsächlich bist.

Eigentlich soll so verhindert werden, dass Fremde deinen Account übernehmen. Doch nun nutzt die Masche genau das aus.

Ruf den Kumpel einfach an

Also Finger weg von Codes, die du bekommst und weiterschicken sollst. Zur Not einmal ganz Oldschool den Kumpel anrufen. So kann man am besten klären, ob er dir tatsächlich gerade einen Code geschickt hat.

Die meisten werden Nein sagen. (fb)