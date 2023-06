Whatsapp: Hast du kürzlich auf diese Nachricht reagiert? Dann solltest du sofort dein Bankkonto checken

Betrugsmaschen bei Whatsapp – wir alle haben schon davon gehört. Meist geht es „nur“ darum, an deine persönlichen Daten zu gelangen, was bereits schlimm genug ist. Doch in einigen Fällen sind sogar deine Finanzen in Gefahr.

Wenn sich plötzlich die Sparkasse auf Whatsapp meldet, dann sollte jedem eigentlich schnell klar sein, dass es hier nicht mit rechten Dingen zugeht. Doch in der Panik um das eigene Ersparte könnte selbst dem aufmerksamsten Zuschauer ein schwerwiegender Fehler unterlaufen.

Whatsapp: Miese Sparkassen-Betrugsmasche in Umlauf

Eigentlich weiß es jeder: Seriöse Geldinstitute wie die Sparkasse schreiben ihren Kunden nicht per Whatsapp. Egal, wie ernst es um deren Konten steht. Normalerweise flattert dann ein analoges Schreiben in den Briefkasten.

Zuletzt erhielten Whatsapp-Nutzer jedoch vermehrt Nachrichten von Absendern, die sich mit dem Sparkassen-Logo als Unternehmensaccount des Geldinstituts ausgaben. Die Nachricht: Die Sicherheit des Kontos sei in Gefahr und der Kunde müsse einen Link anklicken, um seine Identität zu verifizieren, berichtet „tz“.

Doch davon solltest du unbedingt die Finger lassen! Denn wenn du diesen Anweisungen folgst, spielst du den Betrügern nur in die Karten.

Wenn du auf diese Masche hereinfällst, gewährst du den Kriminellen Zugriff auf dein Bankkonto. Und dann ist dein Geld tatsächlich in Gefahr!

So kannst du dich vor Betrügern schützen

Folgende Faustregeln können dich in jedem Fall vor Phishing-Fallen schützen: Fragwürdige Links direkt löschen, Absender blockieren oder einfach selbst bei den vermeintlichen Absendern nachfragen.