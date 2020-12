Whatsapp: Mit diesem coolen Trick kannst du deine Nachrichten zeitlich vorplanen

Kennst du das auch? Du willst eine Nachricht bei Whatsapp übermitteln, aber erst später? Nicht sofort? Wer Whatsapp tagtäglich nutzt, weiß: das geht leider nicht. Doch nun gibt es einen Trick, wie du Nachrichten doch später versenden kannst.

Die Lösung ist die App Skedit. Mit ihr lassen sich zum Beispiel vorformulierte Einladungen zu einem bestimmten Zeitpunkt abschicken, berichtet netzwelt.de. Dafür musst du die App einfach im Play oder App Store herunterladen und mit Whatsapp verknüpfen.

Whatsapp: So funktioniert es

Dafür musst du Skedit Zugriff auf deine Nachrichten gewähren. Aber Vorsicht: Nutze die App nicht zu oft. Denn Whatsapp stuft automatisch versandte Messages als Missbrauch ein. So könnte dein Whatsapp-Account dauerhaft gesperrt werden.

Per Whatsapp Nachrichten verschicken und vorher plan, ist mit Skedit möglich. Foto: Screenshot App Store

Sende am besten nicht die exakt gleiche Nachricht an mehrere Kontakte. Am besten zwischen den Nachrichten auch ein paar Minuten Pause lassen.

So aktivierst du Skedit:

Nach dem Download der App musst du dich erstmal anmelden. Dafür kannst du ein Konto erstellen oder Facebook nutzen. Danach aktivierst du die Kachel für WhatsApp und wählst „Done“ aus, um den Terminplaner für Whatsapp zu aktivieren. Danach landest du im Hauptmenü, wo du ähnliche Kacheln vorfindest. Auch hier wählst du WhatsApp aus. Anschließend bittet dich Skedit um die benötigten Berechtigungen. Über „Enable Accessibility“ wechselst du in den entsprechenden Bereich in den Einstellungen. Dann öffnest du den Bereich „Installierte Dienste“ und wählst Skedit aus. Über einen Schalter kannst du dann der App die Rechte erteilen, um Nachrichten per Whatsapp verschicken zu können. Zum Schluss musst du bei der aufploppenden Warnmeldung auf „zulassen“ tippen.

Nachdem du das alles gemacht hast, kannst du die Funktion für deine Whatsapp-Nachrichten nutzen. Das geht so:

Du öffnest Skedit und wählst Whatsapp aus. Dann landest du in einem Editor. Dort kannst du deine Nachricht reintippen. Vorher wählst du deine Kontakte aus, an die die Nachricht gehen soll. Anschließend legst du fest, wann der Text verschickt werden soll. Bilder und Anhänge kannst du ebenfalls hinzufügen.

Du kannst den Schalter „Ask me before sending“ aktivieren, um den Versand zum gewählten Zeitpunkt über eine Benachrichtigung zu bestätigen. Wenn du das alles gemacht hast, speicherst du die Nachricht über den Pfeil oben rechts ab.

Wenn du den Schalter nicht nutzt, musst du laut netzwelt.de nämlich die Android-Bildschirmsperre deaktivieren. Nur dann kann Skedit die Nachrichten über Whatsapp vollautomatisch zeitversetzt senden. (ldi)