Whatsapp macht ernst – und löscht Millionen Nutzer-Konten

Whatsapp hat weltweit 6,8 Millionen Konten deaktiviert, um Betrugsnetzwerken die Nutzung der Plattform zu erschweren, wie der Mutterkonzern Meta mitteilt. Der Schritt ist eine Reaktion auf zunehmende Betrugsfälle, die über Messenger und Social-Media-Kanäle organisiert werden.

Oft starten Betrüger mit harmlos wirkenden Nachrichten und wechseln später zu anderen Plattformen, um ihre Opfer zu Zahlungen zu überreden. Es kommt sogar noch schlimmer.

So gehen Kriminelle vor bei Whatsapp vor

Kriminelle locken Opfer mit vermeintlich lukrativen Angeboten, oft getarnt als Krypto-Investments oder Schneeballsysteme. Betrüger nutzen teils sogar KI-generierte Nachrichten wie von ChatGPT, um Vertrauen zu schaffen. Eine typische Masche startet mit einem Link und endet mit Geldforderungen.

Opfer müssen oft auf Krypto-Konten einzahlen, um angebliche „Gewinne“ zu erhalten. Spuren werden bewusst verwischt, um Ermittlungen zu erschweren. In vielen Fällen steckt sogar Zwangsarbeit oder organisiertes Verbrechen dahinter. Auch TikTok- Telegram-Nutzer wurden zu Opfern, wie „chip.de“ berichtet.

Neue Sicherheitsfeatures stärken WhatsApp-Nutzer

Whatsapp testet neue Warnmeldungen beim Empfang unbekannter Nachrichten, um die Aufmerksamkeit von Nutzern zu erhöhen, sobald ein Unbekannter ein Gespräch mit ihnen beginnt. Nutzer erhalten zudem Details, wenn sie ungefragt Gruppen hinzugefügt werden.

Mit den neuen Maßnahmen möchte Whatsapp seine Community langfristig schützen. Die Plattform warnt insbesondere vor Links und unbekannten Nachrichten. Wer eine Gruppe ungefragt verlässt, kann den Chat erst im stillen Modus prüfen. Weitere Sicherheitsfeatures sollen folgen, um Whatsapp-Nutzer besser zu schützen und Betrüger zu stoppen.

