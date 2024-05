Whatsapp: Plötzlich ruft ein wildfremder Mensch an – jetzt bloß die Ruhe bewahren!

Auf Whatsapp kommt es momentan zu einer Welle von Betrugsversuchen. Die Verbrecher rufen Nutzer auf dem Messengerdienst an und versuchen mit einem Trick an sensible Daten zu gelangen. Betroffene müssen dringend Ruhe bewahren, um nicht auf die Betrüger hineinzufallen und Geld zu verlieren.

Wie das Computermagazin PC-Welt berichtet, nutzen Betrüger momentan vermehrt Whatsapp, um ahnungslose Nutzer auszutricksen. Der Messengerdienst wird genutzt, um Anrufe zu tätigen. Dabei geben sich die Verbrecher als Verbraucherschützer aus, um das Vertrauen der Nutzer zu gewinnen.

Whatsapp: Scam-Anrufe tricksen Nutzer aus

Bei Anrufen auf Whatsapp erklären die Betrüger, dass es um extrem hohe Geldbeträge oder ein gesperrtes Konto gehen soll. Den Nutzern wird mit dem Anruf einen gewaltigen Schreck eingejagt und geraten, dass man sofort handeln muss. Dabei wird für die angebliche Unterstützung teilweise Geld verlangt oder auch sensible Daten. Nutzer sollten aufpassen, dass sie auf den Betrugsversuch nicht hereinfallen und auf keinen Fall sensible Daten preisgeben.

Um sich selber weiter zu legitimieren, nutzen die Betrüger oft offizielle Logos und den Namen des Europäischen Verbraucherzentrums Deutschland (EVZ). Dies soll den Betrugsversuch auf Whatsapp möglichst verschleiern und Nutzer verwirren. Von den gefälschten Logos sollte man sich nicht täuschen lassen.

Das Europäische Verbraucherzentrum warnt dringlich vor diesen Anrufen auf Whatsapp. Gegenüber PC-Welt teilt die Pressesprecherin des EVZ mit: „Das EVZ Deutschland distanziert sich von jeglichen Anrufen dieser Art und bittet Verbraucherinnen und Verbraucher dringend, sich nicht auf das Gespräch einzulassen.“

EVZ Deutschland warnt vor Betrugswelle

Scam-Anrufe dieser Art sind leider keine Seltenheit. Allgemein sollten Nutzer von Whatsapp bei Anrufen von unbekannten Personen immer vorsichtig sein. Dass sich eine Behörde über den Messengerdienst meldet, ist höchst unwahrscheinlich und entpuppt sich in den meisten Fällen als ein Betrugsversuch.

Sollten Nutzer einen solchen Anruf auf Whatsapp erhalten, ist es ratsam, überhaupt nicht ans Telefon zu gehen. Falls dies doch versehentlich passiert, sollten Betroffene Ruhe bewahren und darauf achten, keine sensiblen Daten an die Betrüger weiterzugeben. Betroffene können sich zum Notfall auch immer an das EVZ wenden, das für Beratung und Unterstützung verfügbar ist.