Whatsapp: Messenger plötzlich nicht mehr beliebteste App in Deutschland – aus diesem Grund

Der Messenger-Dienst Whatsapp gehört zu den bekanntesten Apps weltweit. In Deutschland war Whatsapp lange die beliebteste App überhaupt – doch das hat sich während der Coronakrise geändert.

Whatsapp nicht mehr beliebteste App

Whatsapp verzeichnet seit Februar über zwei Milliarden Nutzer auf der ganzen Welt – und belegte lange Platz Eins der kostenlosen Apple-Downloads-Charts für iPhone-Apps in Deutschland.

Die Verbreitung des Coronavirus hat sich jetzt allerdings auf das App-Nutzerverhalten ausgewirkt, am 17. März gab es plötzlich eine andere kostenlose App, die von den Deutschen am Häufigsten heruntergeladen wurde.

„Teams“ neue Nummer-Eins-App

Erstmals war die App „Teams“ die neue Nummer Eins der Apple-Download-Charts, listet die Seite „Appfollow“ auf. Mit der Anwendung von Microsoft können Online-Meetings gehalten und Dokumente gemeinsam bearbeitet werden. Außerdem sind Videoanrufe und Datenübertragungen möglich.

Die kostenlosen iPhone-Apps, die am 17. März in Deutschland am Meisten heruntergeladen wurden. Foto: Screenshot Appfollow

Damit trifft „Teams“ den aktuellen Zeitgeist – wegen des Coronavirus arbeiten viele deutsche Unternehmen seit Tagen im sogenannten „Home Office“, also von zu Hause aus.

Auch andere Apps plötzlich beliebt

Neben „Teams“ sind aber auch andere Apps in Zeiten der Coronakrise plötzlich in den Top Zehn der Apple-Charts, die vor allem für das Arbeiten und Lernen in den eigenen vier Wänden gedacht sind.

Darunter „Zoom Cloud Meetings“ für Webkonferenzen, und „Anton - Schule - Lernen“, eine Learn-App für die Klassenstufen eins bis acht in den Fächern Deutsch, Mathe, Sachkunde und Musik. Kein Wunder, sind die Schulen spätestens seit Montag in ganz Deutschland dicht.

Wie das öffentliche Leben in NRW durch das Coronavirus eingeschränkt wird und was alles geschlossen ist, kannst du in unserem >>>>Live-Ticker verfolgen. (kv)