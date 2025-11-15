WhatsApp-Revolution im Anmarsch! Dieses Update ändert alles

Es könnte die Umstellung sein, auf die alle gewartet haben. Wie das Portal „chip.de“ berichtet, arbeite man bei WhatsApp daran, eine Funktion zu entwickeln, die die Kommunikation mit anderen Messaging-Diensten ermöglichen soll. Zunächst sei diese nur für Einzel-Chats geplant. Später auch für Gruppenchats.

Ganz freiwillig scheint dies aber nicht zu geschehen. So verpflichtet der Digital Markets Act (DMA) der Europäischen Union die großen Plattformen dazu, ihre Dienste auch für Drittanbieter zu öffnen. Wie „chip.de“ weiter berichtet, könne man die Funktion bei WhatsApp selbstständig aktivieren beziehungsweise deaktivieren.

Neue Features für den Messenger WhatsApp

Demnach soll sich die Funktion derzeit in der Test-Phase, könnte aber in den kommenden Wochen ausgerollt werden.

Bleibt die Frage nach der Sicherheit. WhatsApp setze auf strenge Sicherheitsstandards. Demnach müssten Drittanbieter das Signalprotokoll verwenden oder gleichwertige Verschlüsselungssysteme nachweisen.

Gibt’s bei WhatsApp bald den Spam-Ordner?

Doch es dürfte nicht die einzige Neuerung bei WhatsApp bleiben. So berichtet „pcwelt“, dass ein neues Feature Chats bei WhatsApp sicherer und übersichtlicher gestalten soll. Demnach teste der Messenger derzeit eine Funktion, die Nachrichten von unbekannten Nummern automatisch sortieren soll. Das soll dafür sorgen, dass die Nutzer künftig besser vor Spam oder gar Betrugsversuchen geschützt werden. Die Lösung des Problems: Ein Anfrage-Ordner, in dem künftig alle Nachrichten von nicht gespeicherten Kontakten landen.

Dies würde bedeuten, dass der Nutzer, wenn er eine Nachricht von einem nicht gespeicherten Kontakt bekäme, diese nicht in der Hauptansicht, sondern in einem separaten Bereich lande. Ein ähnliches Prinzip gibt es beispielsweise bereits bei Instagram. Auch dort landen Nachrichten von unbekannten Nutzern in einem anderen Bereich als die von bekannten Nutzern.