Whatsapp: Wenn ein Kontakt dir DIESE Nachricht schickt, droht eine Falle

Vorsicht vor diesen Nachrichten auf Whatsapp!

Klar, die Warnungen vor Phishing-Nachrichten kennt man mittlerweile. Die erkenne ich am Absender, wirst du dir denken. Doch was, wenn jener Absender plötzlich einer deiner Kontakte ist? Dann würdest du doch direkt weniger Verdacht schöpfen.

Doch das kann bei dieser Betrugsmasche auf Whatsapp geschehen, wenn dein Kontakt vor dir auf den Schwindel hereingefallen ist.

Whatsapp: Vorsicht vor diesen Kettenbriefen

Die Rede ist von Kettenbriefen. Die gibt es auch in der Messenger-Variante via Whatsapp. Beispiel: ein Fake-Gewinnspiel, das dich auffordert, einem Link zu folgen. Auf fremde Links klicken ist sowieso nie eine gute Idee. Und wenn du den Link per Whatsapp von jemand zugeschickt bekommst, dessen Nummer du gar nicht eingespeichert hast, ist das Misstrauen zurecht sofort groß.

Aber nicht selten kommt es vor, dass nichtsahnende Nutzer den Betrug eben nicht erkennen und die Phishing-Nachricht mit besten Absichten an ihre Freunde weiterleiten. Und die denken sich womöglich: „Ach, wenn mein Kumpel da mitmacht, kann es ja nichts Schlimmes sein.“ Doch Vorsicht! Du solltest keinesfalls auf den Link klicken – und im Falle einer Weiterleitung deinem Kontakt warnen, was er sich da eingefangen hat.

Whatsapp: So erkennst du den Betrug

Mit dem reinen Empfang der Nachricht ist noch nichts Schlimmes passiert. Erst durch das Klicken auf den Link tappst du in die Falle, schließt damit vielleicht direkt ein kostenpflichtiges Abo oder dergleichen ab.

Glücklicherweise lassen sich derartige Phishing-Nachrichten oder Kettenbriefe häufig an Rechtschreibfehlern oder fehlerhafter Sprache erkennen. Ein einfaches Gegenchecken der Infos aus der Nachricht im Internet kann den Schwindel ebenfalls schnell auffliegen lassen.