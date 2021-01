Whatsapp: Starker Konkurrent auf dem Markt! DAS macht neuen Messenger so gut

Whatsapp scheint zwar quasi eine Monopolstellung unter den Messengern zu haben, doch das könnte sich jetzt ändern. Denn ein starker Konkurrent stößt auf den Markt!

Und der neue Messenger der Konkurrenz bringt entscheidende Vorteile mit sich. Was macht den neuen Messenger so gut?

Whatsapp: Neuer Messenger sorgt für starke Konkurrenz

Whatsapp steht wegen geplanter Änderungen beim Datenschutz in der Kritik; Nutzer sorgen sich um ihre persönlichen Daten. Und genau da will die neue Konkurrenz ansetzen.

+++ Whatsapp: Neue Funktion geplant! Sie könnte beim Fremdgehen helfen +++

Teleguard, ein Messenger der Schweizer Firma Swisscows, verspricht nämlich einen sicheren Umgang mit Daten. So habe sich das Unternehmen zur Aufgabe gemacht, „seine Nutzer in jeder Lage vor Datenmissbrauch zu schützen“. Teleguard erfasse und speichere daher keine Daten wie Chats oder die IP-Adresse und gebe auch keine Daten weiter.

Whatsapp: Nutzer können jetzt einen alternativen Messenger verwenden. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa

Die Chats seien Ende-zu-Ende verschlüsselt und würden in einem 24-Stunden-Zyklus automatisch gelöscht, „sodass keine Daten im System verbleiben“. Nach eigenen Angaben untersteht Swisscows nicht den Datenschutzgesetzen der EU und der USA, weil seine Server in der Schweiz stehen. Das Unternehmen müsse daher auch keine Daten weitergeben.

--------------------------------------

Mehr News:

Whatsapp: Eine Nachricht wird zur Gefahr – vor allem auf DIESEM Smartphone

Whatsapp: Praktische Funktion gestrichen – es betrifft DIESE Nutzer

Whatsapp: Mit dieser Betrugsmasche klauen Hacker dein Konto – SO kannst du dich schützen

--------------------------------------

Teleguard ist verfügbar für alle Android Geräte mit der Version OS 5.0.3+ sowie alle iPhone-Geräte mit mindestens iOS 9.0+. Um den kostenlosen Messenger zu nutzen, ist keine Telefonnummer sondern eine sogenannte TeleGuard-ID, eine persönliche Identifikationsnummer erforderlich. Dabei soll die Nutzung „völlig anonym“ ablaufen. Neben der Smartphone-Version soll es künftig auch eine Desktop-Version geben. Diese ist gerade in Arbeit.

Whatsapp bangt um Nutzer

Auch bei Whatsapp haben Chats nach eigenen Angaben eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Dennoch steht das Facebook-Unternehmen wegen der Einführung der neuen Datenschutzregeln in der Kritik. Nutzer schreckten die Datenschutzänderungen ab, woraufhin Whatsapp-Konkurrenten in den vergangenen Tagen plötzlich Millionen Neuzugänge meldeten.

Whatsapp verlor wegen seiner geplanten Datenschutzänderungen an Beliebtheit bei vielen Nutzern. (Symbolbild) Foto: imago images/Ralph Peters

--------------------------------------

Das ist Whatsapp:

Der Instant-Messsaging-Dienst wurde 2009 in Santa Clara, USA von Jan Koum und Brian Acton gegründet

2014 kaufte Facebook Inc. Whatsapp für 19 Milliarden US-Dollar auf

Die Anwendung gibt es für alle gängigen Betriebssysteme: Android. iOS, Windows Phone und Windows 10 Mobile

Das Betatesting von Whatsapp Business startete in Deutschland am 25. Januar 2018

Whatsapp Payments steht zur Zeit nur Nutzern in Indien zur Verfügung, soll aber bald auch in andere Länder kommen

--------------------------------------

Whatsapp reagierte schließlich auf den Rückschlag und verschob die für den 8. Februar geplante Änderung um gut drei Monate. Jetzt soll die neue Datenschutzrichtlinie erst vom 15. Mai an gelten, wie Whatsapp mitteilte.

Laut Whatsapp geht es bei den Änderungen vor allem darum, bessere Möglichkeiten für Kommunikation mit Unternehmen zu schaffen. An der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung werde nicht gerüttelt. Es sei auch keine erweiterte Datenweiterleitung an Facebook vorgesehen. Außerhalb der EU fließen einige Whatsapp-Nutzerdaten an Facebook zu Werbezwecken oder zur Verbesserung von Produkten – allerdings bereits seit dem Jahr 2016. Wie auch immer: Das Aufkommen des neuen, offenbar sicheren Messengers aus der Schweiz dürfte Whatsapp jetzt zusätzlichen Druck machen. (mit dpa)