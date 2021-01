Whatsapp: Genervt von Gruppen-Nachrichten? Dann wirst du dich über diese Nachricht freuen

Es ist schnell passiert: Plötzlich gehen bei Whatsapp zahlreiche Nachrichten in einen Gruppenchat und man hat gerade keine Zeit, die vielen Nachrichten zu lesen. Wenn dich das nervt, dann wirst du dich über eine Nachricht freuen. Denn genau der Situation soll künftig ein Ende gemacht werden.

Wie sieht die neue Whatsapp-Funktion aus?

Whatsapp: Gute Nachricht über nervige Gruppen-Chats

Whatsapp-Gruppenchats haben es so an sich, dass sich die Mitglieder der Gruppe gemeinsam austauschen. Wenn dann eine Diskussion aufkommt, dann kann der Messenger schnell an die Nerven gehen - besonders, wenn man gerade eigentlich keine Zeit hat, die zahlreichen Nachrichten zu lesen.

+++ Whatsapp verkündet Änderungen für Millionen Nutzer – jetzt wird Boykott laut +++

Da will Whatsapp nun Abhilfe schaffen. Ein Update im Google Play Store bringt jetzt nämlich eine Funktion, mit der man die Nachrichten in einem Gruppenchat auf „Read Later“ also auf „Später lesen“ stellen kann. Darüber berichtet das Portal „WABetaInfo“.

Das ist Whatsapp:

Der Instant-Messsaging-Dienst wurde 2009 in Santa Clara, USA von Jan Koum und Brian Acton gegründet

2014 kaufte Facebook Inc. Whatsapp für 19 Milliarden US-Dollar auf

Die Anwendung gibt es für alle gängigen Betriebssysteme: Android. iOS, Windows Phone und Windows 10 Mobile

Das Betatesting von Whatsapp Business startete in Deutschland am 25. Januar 2018

Whatsapp Payments steht zur Zeit nur Nutzern in Indien zur Verfügung, soll aber bald auch in andere Länder kommen

Whatsapp: Gruppen-Chats können ganz schön die Nerven strapazieren. (Symbolbild) Foto: imago/xim.gs

Aktiviert man die Funktion in den Einstellungen, so wird der Chat stumm geschaltet und die anderen Gruppenmitglieder können nicht erkennen, dass der Nutzer die Nachrichten erhalten hat. Die Nachrichten werden aber weiter abgerufen, sodass der Nutzer die Nachrichten zu einem späteren Zeitpunkt in Ruhe lesen kann. Braucht man die „Später lesen“-Funktion nicht mehr, kann man diese über den entsprechenden Schritt in den Einstellungen von Whatsapp wieder deaktivieren.

Whatsapp-Funktion in Betaphase

Die Funktion befindet sich derzeit noch in der Beta-Phase und ist bislang ausschließlich für Android-Geräte verfügbar. Wann die Funktion endgültig erscheinen wird, ist noch unbekannt, wie „WABetaInfo“ berichtet. (nk)