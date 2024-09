Whatsapp stellt Dienst ein – viele Nutzer haben nur noch wenige Tage Zeit

Whatsapp ist nicht nur beliebt, um zu Hause oder unterwegs mit dem Handy Nachrichten zu verschicken. Auch während der Arbeit am Desktop lässt sich der beliebte Messenger bequem nutzen. Dazu öffnet man entweder die Browser-Version von Whatsapp Web oder, wer es noch komfortabler mag, lädt sich die App auf den Desktop.

Für User, die den Messenger-Dienst über ihren Mac nutzen, wird sich allerdings bald etwas ändern. Wollen sie weiterhin Nachrichten auf ihrem Gerät verschicken, müssen sie eine neue App installieren.

Whatsapp: Alte App wird eingestellt

Bereits im vergangenen Jahr kündigte das Unternehmen an, die App einzustellen, nun ist es soweit. Whatsapp will in Kürze seine alte Electron-basierte App für macOS einstellen. Mac-Nutzer müssen sich also darauf einstellen, demnächst eine neue App zu installieren, um den Messenger-Dienst weiterhin nutzen zu können.

Wie „WABetaInfo“ berichtet, werden Nutzer der Electron-Anwendung auf dem Mac nun darüber informiert, dass die Anwendung in 54 Tagen, also Ende Oktober, nicht mehr zur Verfügung stehen wird.

Hintergrund ist eine neue Mac-Anwendung, die mit Catalyst entwickelt wurde und eine höhere Geschwindigkeit, eine bessere Systemintegration und eine reaktionsfähigere Benutzeroberfläche bieten soll. Um WhatsApp weiterhin auf einem Desktop-Computer nutzen zu können, sollten Nutzer auf die neue Catalyst-App umsteigen. Die gute Nachricht: Auch bei diesem Wechsel bleiben alle Chats und Kontakte erhalten.

Die Catalyst-Desktop-App für Mac muss von der offiziellen Whatsapp-Website heruntergeladen werden. Während die neue Mac-Catalyst-App erhebliche Verbesserungen bei Geschwindigkeit, Systemintegration und Ressourcenverbrauch mit sich bringt, könnten einige Funktionen wie der Community-Tab und die Kanäle zunächst nicht verfügbar sein, berichtet „WABetaInfo“.

Es wird jedoch erwartet, dass diese Funktionen in zukünftigen Updates eingeführt werden, da WhatsApp weiterhin die Funktionalität der App verbessert und erweitert.