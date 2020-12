Whatsapp: Frau erblickt Standort ihres Freundes – und ist erschrocken

Wollin. Whatsapp als Lebensretter? Ein Mann in Potsdam darf sich offenbar bei der App bedanken, dass er nicht gestorben ist.

Zuvor hatte seine Freundin ihn mittels Whatsapp-Live-Standort endlich lokalisiert. Und dabei einen großen Schreck bekommen.

Whatsapp: So hat die App einem Mann das Leben gerettet

Es ist eine tragische Geschichte, die sich am Freitag auf der A2 zugetragen hat. Wie „tag24“ berichtet, kam am Freitag ein 32-jähriger Fahrer bei Potsdam von der Fahrbahn ab und krachte in einem Waldstück neben der Fahrbahn gegen einen Baum.

---------------

Das ist Whatsapp:

Der Instant-Messaging-Dienst wurde 2009 in Santa Clara, USA von Jan Koum und Brian Acton gegründet

2014 kaufte Facebook Inc. Whatsapp für 19 Milliarden US-Dollar auf

Die Anwendung gibt es für alle gängigen Betriebssysteme: Android. iOS, Windows Phone und Windows 10 Mobile

Das Betatesting von Whatsapp Business startete in Deutschland am 25. Januar 2018

Whatsapp Payments steht zur Zeit nur Nutzern in Indien zur Verfügung, soll aber bald auch in andere Länder kommen

---------------

Der Unfall blieb unbemerkt. Erst als die Freundin des 32-Jährigen sich wunderte, dass dieser nicht am vereinbarten Treffpunkt auftauchte, begann die Rettung.

Weil seine Freundin ihn mit Whatsapp ortet, kann der Mann gerettet werden. (Symbolbild) Foto: imago images / Future Image

Mit Hilfe der Live-Standort-Funktion von Whatsapp konnte die Frau ihren Freund orten und fand ihn schwer verletzt im Wrack seines Autos.

---------------

Die Freundin des Verletzen alarmierte laut „ tag24.de“ sofort den Rettungsdienst, welcher den Mann, der sich in einem kritischen Zustand befand, in ein nahe gelegenes Krankenhaus brachte. Seine Partnerin stand so sehr unter Schock, dass auch sie in einer Klinik behandelt werden musste.

Als sie den Standort ihres Freundes erblickt, ist eine Frau geschockt. (Symbolbild) Foto: imago images / imagebroker

Auch wenn der Live-Standort umstritten ist, so konnte die Whatsapp-Funktion in diesem Fall das Leben eines Mannes retten.

