Whatsapp mit neuer Funktion – wer sie nicht aktiviert, kommt in Teufels Küche

Wenn du regelmäßig Links über Whatsapp verschickst, denkst du wahrscheinlich nicht lange darüber nach – reinkopieren, abschicken, fertig.

Doch was viele nicht wissen: Hinter der hübschen Linkvorschau mit Bild, Überschrift und Beschreibung steckt mehr Technik, als man denkt – und genau die kann zum echten Datenschutzproblem werden.

Whatsapp-Linkvorschau überträgt deine IP-Adresse

Denn diese Vorschau kommt nicht einfach so. Sobald du einen Link über Whatsapp sendest, ruft dein Smartphone aktiv die Inhalte der verlinkten Website ab, um diese kleine Vorschau zu erstellen. Das bedeutet: Dein Gerät nimmt laut „schmidtisblog.de“ direkt Kontakt mit dem Zielserver auf – und überträgt dabei deine IP-Adresse.

Für Webseitenbetreiber oder Dritte kann das ziemlich aufschlussreich sein. Sie erhalten nicht nur Informationen über deinen ungefähren Standort, sondern auch über deinen Gerätetyp, die verwendete Software und andere technische Details. Kurz gesagt: Du hinterlässt digitale Spuren – ohne es zu merken.

++ Whatsapp führt neue PIN ein – DAS kommt auf Nutzer zu ++

Andere Messenger-Apps wie Slack oder Facebook Messenger machen das anders. Sie nutzen sogenannte Proxyserver, also eine Art digitale Zwischenstation, die deine IP-Adresse abschirmt. Deine Daten bleiben geschützt, die Webseite sieht nur den Server – nicht dich.

Whatsapp zieht jetzt nach: In den aktuellen Beta-Versionen kannst du die Linkvorschau deaktivieren – und damit auch die Weitergabe deiner IP-Adresse verhindern.

So schützt du dich

Andere Dienste wie Slack oder der Facebook Messenger sind da cleverer: Sie schleusen die Linkanfragen durch einen sogenannten Proxyserver – eine Art Tarnkappe, die deine IP verbirgt.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

WhatsApp holt das jetzt endlich nach: In den neuesten Beta-Versionen für iOS (24.7.10.76) und Android (2.24.8.11) kannst du im Menü unter „Datenschutz“ > „Linkvorschau deaktivieren“ genau diese Funktion abschalten. Und das sogar direkt neben der Option „IP-Adresse in Anrufen schützen“.

Mehr News:

Apropos Whatsapp: Der Messenger behebt nun ein nerviges Problem. Warst du davon auch betroffen? HIER erfährst du mehr.