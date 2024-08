Whatsapp überrascht mit neuer Funktion – Nutzer brauchen dazu DIESE Wörter

Bei Whatsapp tauchen immer wieder neue Funktionen durch Updates auf. Obwohl man als Nutzer das Gefühl hat, dass die Messenger-App schon optimal funktioniert und alle Funktionen und Buttons schon vorhanden sind, lässt sich das Unternehmen etwas Neues einfallen, was sich dann doch als sinnvoll herausstellt. Dass dabei immer die neuesten Technologien zum Einsatz kommen, ist klar und so ist es nicht verwunderlich, dass Whatsapp künstliche Intelligenz (KI) nutzen will.

Vom Schreiben von Texten bis hin zur Erstellung von Bildern hat KI spätestens seit ChatGPT Einzug in unseren Alltag gehalten. Auch bei Whatsapp wird das bald der Fall sein.

Whatsapp: KI-Feature sorgt für neue Möglichkeiten

Künftig können die Nutzer selbst Bildmotive erstellen. Bereits im Juni berichteten wir über die neue Option, die neben dem Anhängen von Bildern, Videos und Dateien zu finden sein wird (mehr dazu hier<<). Damit könnten User Befehle wie „Erstelle ein Foto von einer Gruppe von Menschen“ geben, die dann im Messenger generiert werden. Auch eigene Bilder sollen von den Nutzern bearbeitet werden können. Wann dieses Feature endlich auf den Markt kommt, war aber noch nicht bekannt. Nun gibt es Neuigkeiten dazu.

Die sogenannte „Meta AI“ soll ab sofort verfügbar sein. Wie „WA Beta Info“ schreibt, wurden fortgeschrittene Funktionen für Meta AI kürzlich von Mark Zuckerberg über seinen offiziellen WhatsApp-Kanal bestätigt, was darauf hindeutet, dass diese Funktionen jetzt verfügbar sind. Er kündigte an, dass die Funktion nun in den USA in der Beta-Phase verfügbar ist. Es ist geplant, die Funktion bald auf andere Regionen und Sprachen auszuweiten.

Künstliche Intelligenz könnte die Funktionen bei Whatsapp revolutionieren. Indem man einfach ein gewünschtes Szenario formuliert, ist es möglich, ein personalisiertes Bild von sich selbst in verschiedenen Outfits und Umgebungen zu sehen. Das ist nun wirklich verrückt – wird aber sicherlich großen Anklang bei den Usern finden.