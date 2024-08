Whatsapp spricht jetzt mit dir! User trauen nach Update ihren Ohren nicht

Was für eine irre neue Funktion bei Whatsapp! Nutzer können gar nicht glauben, was sie da hören. Plötzlich spricht der Messenger mit ihnen – und das auch noch in verschiedenen Stimmen, ganz wie sie es wünschen.

Ein Update in der App macht das möglich. Allerdings gibt es hier einen Haken. Und der dürfte wohl die meisten Whatsapp-Nutzer betreffen.

Whatsapp: Chatbot kann jetzt auch reden

Beim neuesten Update der Messenger-App ist eine bahnbrechende Neuerung enthalten. Und zwar können Nutzer, die die Version 2.24.17.16 heruntergeladen und installiert haben, jetzt auch mit dem Meta AI Chatbot reden. Ja, richtig gehört.

Bisher waren nur Chatnachrichten möglich, jetzt können Nutzer sogar wie mit einer echten Person auch mit der Künstlichen Intelligenz kommunizieren. Dazu erhält der Chatbot seine eigene Stimme. Und nicht nur eine: Nutzer können aus zehn verschiedenen Optionen wählen.

Der Messenger bietet seinen Usern erneut Personalisierungsmöglichkeiten. So können sie eine von zehn verschiedenen Stimmen wählen. Manch einer hat es lieber ruhiger, der andere energischer, der eine eine tiefe, der andere eine hohe Stimme. Da ist für jeden was dabei.

Die wählbare Stimme macht die Interaktion mit dem Chatbot noch einmal natürlicher, persönlicher und vielleicht auch schneller? Zumindest ist die KI damit noch besser für Sehbehinderte oder auch Hörgeschädigte nutzbar.

Doch jetzt kommt das große Manko: Der Voice-Chat-Modus befindet sich noch in der Beta-Phase, wie „Wabetainfo“ berichtet. Das heißt, er wird erst irgendwann in den kommenden Wochen in einem anderen Update für alle und nicht nur für die Beta-Nutzer freigeschaltet.