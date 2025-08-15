Whatsapp-Chats nicht mehr sicher? Kettenbrief löst Panik aus

In letzter Zeit macht eine Whatsapp-Nachricht die Runde, die bei vielen Nutzern ordentlich Angst schürt: Angeblich können KI-Systeme ganz legal auf alle eure Gruppen- und Einzelchats zugreifen.

Und zwar sofort, wenn ihr nicht den ominösen „erweiterten Chat-Datenschutz“ einschaltet. Kein Wunder, dass dieser Kettenbrief bei vielen Whatsapp-Usern Angst und Sorge auslöst – nun bleibt die Frage: Was soll man tun?

KI greift auf Whatsapp-Chat zu: Lüge oder Wahrheit?

Erst mal ganz beruhigend: Whatsapp-Chats sind durchgehend Ende-zu-Ende-verschlüsselt. Das bedeutet, selbst ohne diesen „erweiterten Chat-Datenschutz“ kann niemand – außer dir und deinem Chatpartner – eure Nachrichten lesen. Es gibt also keinen ungebetenen KI-Spion, der heimlich eure Gruppen durchforstet.

Was ist also dran an dem Panik-Brief? Nun ja, die Wahrheit ist etwas weniger spektakulär: Meta, die Firma hinter Whatsapp, testet tatsächlich KI-Funktionen. Beispielsweise einen Chatbot namens „@Meta AI“, der auf Nachfrage kurze Zusammenfassungen geben oder Fragen beantworten kann. Aber: Die KI greift laut „mimikama.org“ nur dann auf deine Chats zu, wenn du sie aktiv nutzt. Sprich: Wenn du den Chatbot fragst, was das Wetter wird oder eine lustige Zusammenfassung des letzten Gruppen-Chats möchtest.

KI-Zugriff ist reine Desinformation

Es gibt also gar keinen automatischen oder gar „legalen“ KI-Zugriff auf deine Chats, Telefonnummern oder gespeicherte Daten. Der „erweiterte Chat-Datenschutz“, der im Kettenbrief so dramatisch beworben wird, sorgt vor allem für mehr Kontrolle über Export- und Medienzugriffe – schützt aber nicht vor irgendeinem KI-Horror, den es so gar nicht gibt. Kurz gesagt: Solange du keine KI-Funktion bei WhatsApp einschaltest, bleibt die KI brav inaktiv.

Die Nachricht, die gerade durch WhatsApp-Geisterstädte geistert, ist also ein Paradebeispiel für Desinformation. Sie schürt unbegründete Ängste und bringt Leute dazu, in Eile Einstellungen zu ändern, die gar nicht nötig sind.

Und wenn dir das nächste Mal jemand erzählt, dass eine KI heimlich deine Chats liest – schick ihm diesen Text. Denn in Wahrheit liest die KI nur das, was du ihr selbst gibst.