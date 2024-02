Whatsapp: Irre Idee – findest du deinen neuen Job bald über den Messenger?

Ob für Telefonieren oder ein bisschen mit den Freunden chatten – Whatsapp ist dafür die richtige App. Allerdings hat der Messenger auch noch viele andere Funktionen. So kann man dort wie bei Instagram oder Snapchat auch Storys hochladen.

Das ist allerdings noch nicht alles. Für Unternehmen könnte Whatsapp die Suche nach neuen Mitarbeitern deutlich erleichtern. Eine kurze Mitteilung und dann Zeugnisse und Bewerbung hochladen. Wird das Bewerben für neue Jobs so einfacher?

Über Whatsapp zum neuen Job?

Im Januar hat der Bremer Hafenlogistiker BLG eine erste Testphase über Whatsapp gestartet. Hierfür haben zunächst Kraftfahrer und Logistiker die Möglichkeit, sich über den Messenger zu bewerben. Per QR-Code können Interessenten mit Smartphone einscannen und werden direkt zur Whatsapp-Bewerbung weitergeleitet.

Ein ähnliches Projekt will auch der private Bahn- und Busbetreiber Transdev starteten. Busfahrer wolle man damit gezielt ansprechen, erklärte ein Sprecher gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Tui und Hermes planen ebenfalls solche Schritte, haben aber noch keinen festen Zeitraum.

Wie funktioniert solch eine Bewerbung über Whatsapp? Nach dem Einscannen des QR-Codes müssen die Bewerber einige Fragen beantworten und können dann direkt ihre Bewerbung an die Personalabteilung weiterleiten. „Der gesamte Bewerbungsprozess wird somit über Whatsapp möglich sein“, sagt ein Sprecher von Transdev. Danach geht es jedoch auf anderem Wege weiter: Die Kontaktaufnahme zum Bewerber durch das Unternehmen erfolgt wieder klassisch per Telefon. Bei der BLG soll es auch möglich sein, Zeugnisse und Lebenslauf per WhatsApp hochzuladen.

Immer mehr Unternehmen setzen auf die App

Die DHL Group hat eine Bewerbung per Whatsapp schon im Einsatz, allerdings nur in einigen Regionen, erklärt eine Sprecherin. Seit 2019 setzte man auf den Messenger, allerdings nur zur Kontaktanbahnung. „Unserer Erfahrung nach ist es ein unkomplizierter Weg der Kontaktaufnahme, um etwa schnell Fragen zu klären“, so die Sprecherin. „Die Hemmschwelle scheint geringer als bei Telefon oder Brief, insbesondere für jüngere Zielgruppen.“

Auch der Personaldienstleister Manpower hat ähnliche Erfahrung gemacht. Seit 2015 ist das Unternehmen auf Whatsapp auf Mitarbeitersuche. „Und wir bewerten die Resonanz auf dieses Angebot als positiv“, sagt eine Sprecherin. Im Schnitt würden 10 bis 25 Prozent der Bewerbungen per WhatsApp eingehen. Der große Vorteil sei, dass sich Interessenten schnell und unkompliziert bewerben können. „Der Messenger hilft Bewerbende über die erste Hemmschwelle.“

Der Einsatz von Social Media hat bei der Mitarbeitersuche in den vergangenen Jahren rasant zugenommen. So wurden laut dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) 2022 bereits bei 42 Prozent aller erfolgreich besetzten Stellen auch über soziale Netzwerke wie Facebook, Whatsapp oder Xing angeboten.