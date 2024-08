Whatsapp unter Druck – Nutzer von Facebook und Instagram haben diese Funktion schon lange

Wer sein Handy in der Hand hat, der versinkt schon bald in den Tiefen der sozialen Netzwerke. Gedankenverloren wird gescrollt, es werden Nachrichten verschickt und Beiträge geliket. Auf Instagram und Facebook machen viele Nutzer den Doppelklick auf einen amüsanten oder interessanten Beitrag dabei schon fast ganz automatisch, um dem Gesehenen ein kleines Herz zu vergeben. Während stückweise auch alle anderen Apps die Doppelklick-Funktion integrieren, gerät Whatsapp zunehmend unter Druck.

Um sich nicht gänzlich von den anderen Apps verdrängen zu lassen, hat sich der Messenger-Dienst nun etwas ganz Besonderes überlegt. Auf diese Funktion können sich Nutzer künftig freuen.

Whatsapp mit neuer Doppeltipp-Funktion

Instagram, Facebook und Whatsapp haben eins gemeinsam: Sie sind schon lange gar nicht mehr von den Handydisplays der Menschen wegzudenken. Während die einen primär zur Unterhaltung dienen und die Nutzer mit lustigen Clips zum stundenlangen Scrollen verleiten, werden über Whatsapp fleißig Nachrichten verschickt und Videoanrufe getätigt. Doch eine neue Funktion des Messengers soll alle sozialen Netzwerke nun noch ein Stück näher zusammenrücken lassen.

Der berühmte Doppelklick ist vielen Nutzern bereits bekannt und so sollen sie künftig auch bei Whatsapp mit eben dieser Bewegung schneller auf Nachrichten reagieren können. „Bislang muss eine Nachricht auf WhatsApp länger gedrückt gehalten werden, dann kann ein Emoji als Reaktion ausgewählt werden“, heißt es dazu in einem Bericht von „zwz“. Diese Funktion soll schon bald ein Upgrade bekommen.

Per Doppeltippen kann nämlich künftig mit einem Herz auf die entsprechende Nachricht reagiert werden. Ganz genauso, wie es bei Instagram, Facebook und Co. schon lange der Fall ist. Die neue Funktion befindet sich derzeit zwar noch in der Entwicklungsphase, soll aber in künftigen Updates stückweise für die Nutzer sichtbar gemacht werden.